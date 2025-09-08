Dự báo thời tiết 9/9: Miền Bắc đón đợt mưa lớn, trọng tâm ở vùng núi và trung du

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật chiều tối và đêm 8/9, ngày 9/9/2025

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, lúc 16h ngày 8/9, tâm bão số 7 Tapah nằm trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 20-25km/giờ.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 7 sẽ tới tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp.

Do tác động của bão số 7, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 9/9, miền Bắc hứng đợt mưa lớn. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Trên đất liền nước ta, từ chiều 9/9 đến hết ngày 10/9, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 250mm; có nguy cơ mưa cường suất lớn với lượng mưa vượt ngưỡng 100mm trong 3 giờ.

Đêm 10/9, vùng núi và trung du Bắc Bộ hứng mưa vừa, mưa to và rải rác dông, có nơi mưa rất to, lượng mưa dao động 20-40mm, cục bộ trên 100mm.

Ngoài ra, chiều tối và tối 8/9, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông, có nơi mưa to, lượng mưa 15-30mm, cục bộ trên 80mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn, lượng mưa trên 60mm chỉ trong 3 giờ.

Đặc biệt, trong 3-6 giờ tới, TP Đà Nẵng, tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà tiếp tục hứng mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến 10-30mm, có nơi trên 70mm; nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại loạt xã/phường:

TP Đà Nẵng: Nông Sơn, Quế Phước, Sông Kôn.

Đắk Lắk: Ea Bung, Ea M’Droh, Ea Rốk, Ea Súp, Ea Wer, Ia Lốp, Quảng Phú.

Khánh Hòa: Bác Ái Tây, Đông Khánh Sơn, Khánh Sơn.

Trong mưa dông, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước chiều tối và đêm 8/9, ngày 9/9/2025

TP Hà Nội đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, từ chiều 9/9 mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, từ chiều mai mưa vừa, mưa to và rải rác dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, Đông Bắc đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Từ chiều mai mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to, vùng núi và trung du mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.