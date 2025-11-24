Tin không khí lạnh tăng cường mới nhất: Miền Bắc rét khô, Hà Nội thấp nhất 13°C

(VTC News) -

Tin không khí lạnh tăng cường và rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, khoảng chiều và đêm nay 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5. Thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến không mưa, từ 25/11 trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dao động 12-15°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội thấp nhất 13-15°C. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của đợt không khí lạnh khô này, thời tiết Hà Nội cũng phổ biến không mưa, trời chuyển rét cả ngày và đêm từ 25/11 với nhiệt độ thấp nhất 13-15°C.

Trên biển, từ chiều 24/11, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m. Khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m. Từ chiều tối 24/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên khu vực từ TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa lớn diện rộng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới trên phạm vi cả nước

Trong hôm nay 24/11, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa, ngày nắng, trời rét về đêm và sáng, vùng núi có nơi rét đậm. Bắc Trung Bộ cũng rét về đêm và sáng, mưa xuất hiện ở vài nơi.

Từ sáng sớm đến hết đêm 24/11, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ mưa rất to trên 120mm.

Ngày và đêm 24/11, phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Bắc Khánh Hòa mưa rào và dông rải rác, lượng mưa dao động 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm.

Từ 25/11, mưa lớn ở Trung Bộ xu hướng giảm.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 25/11 đến ngày 3/12, cơ quan khí tượng cho biết, chịu tác động của đợt không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng hanh, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

TP Huế và phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Khánh Hòa mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trong khoảng thời gian đêm 25-26/11 và ngày 29-30/11.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, miền Tây Nam Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 25/11, tập trung chủ yếu lúc chiều tối và tối. Khoảng 29/11-1/12, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ khả năng mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.