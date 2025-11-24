Dự báo thời tiết 24/11: Miền Bắc có nơi rét đậm, miền Trung mưa lớn cục bộ

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 24/11/2025

Từ nay đến sáng 25/11, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục hứng mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn, lượng mưa trên 60mm chỉ trong 3 giờ.

Từ chiều và đêm 25/11, mưa lớn ở Trung Bộ xu hướng giảm.

Ngày 24/11, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa, ngày nắng hanh. Đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất dao động 15-19°C, vùng núi có nơi rét đậm dưới 14°C. Tuy nhiên, ban ngày nhiệt độ tăng nhanh lên mức phổ biến 23-27°C.

Dự báo thời tiết 24/11, miền Trung vẫn hứng mưa. (Ảnh minh hoạ: Hoàng Hà)

Bắc Trung Bộ tiếp diễn chuỗi ngày rét về đêm và sáng, một số nơi có thể xuất hiện mưa.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, phía Đông tỉnh Gia Lai đến Đắk Lắk, tỉnh Khánh Hòa và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to và dông đến đêm 24/11, mưa tập trung vào chiều và tối.

Ngập lụt vẫn diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông tỉnh Đồng Nai và Khánh Hòa, lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa và Đồng Nai.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 24/11/2025

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C. Nhiệt độ cao nhất 25-27°C.

Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C.

Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, trong đó TP Huế mưa vừa, cục bộ mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to và dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 21-24°C, phía Nam 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26°C, phía Nam 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.