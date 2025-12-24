Tín hiệu mới nhất từ xung đột Nga - Ukraine sau đàm phán hoà bình tại Miami

(VTC News) -

Cuối tuần trước, quan chức Mỹ có cuộc đàm phán với phái đoàn Ukraine và châu Âu tại Miami. Ngoài ra, các bên cũng có cuộc đàm phán riêng tại Florida với đại diện Nga khi Washington thăm dò khả năng đạt được thỏa thuận sau gần 4 năm xảy ra xung đột.

Tổng thống Volodymyr Zelensky viết trên nền tảng mạng xã hội X, sau khi được Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov và Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine Andrii Hnatov báo cáo rằng: “Họ đã làm việc hiệu quả với các đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump và một số dự thảo văn kiện được chuẩn bị xong. Cụ thể, những văn kiện này bao gồm văn bản về đảm bảo an ninh cho Ukraine, phục hồi kinh tế và về khuôn khổ cơ bản để chấm dứt cuộc xung đột”.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đang được các nhà đàm phán Ukraine Rustem Umerov và Andrii Hnatov báo cáo về cuộc đàm phán với Mỹ. (Ảnh: X/@ZELENSKYYUA)

Các quan chức Ukraine cũng tìm kiếm những đảm bảo an ninh mạnh mẽ từ đồng minh để ngăn chặn chiến dịch quân sự đặc biệt khác của Nga sau khi đạt được kế hoạch hoà bình.

“Những điểm cần lưu ý trong ngày hôm nay được đặt ra sao cho phù hợp với mục tiêu thực sự chấm dứt xung đột và nhu cầu ngăn chặn cuộc tấn công của Nga”, ông Zelensky nói thêm.

Ông Zelensky đưa ra những bình luận này sau cuộc không kích dữ dội của Nga vào hệ thống năng lượng Ukraine, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng khi người dân Ukraine đang chuẩn bị đón Giáng sinh.

Trong khi đó, hãng thông tấn Izvestia của Nga dẫn lời người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov thông tin thêm cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ tại Miami về cách giải quyết xung đột ở Ukraine không nên được xem là bước đột phá.

Tương tự, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các bên liên quan đều mệt mỏi vì cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine. Theo ông Trump, các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine hiện đang tiếp tục và “đang diễn ra khá ổn”.

“Kênh đàm phán Ukraine – Nga vẫn đang tiếp tục. Chúng tôi đang nói chuyện. Các cuộc trao đổi đang diễn ra tốt”, ông Trump cho biết khi được hỏi về tiến triển mới nhất.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nhấn mạnh cả Nga và Ukraine hiện đều hiểu rõ những vấn đề nào là không thể thương lượng và những điểm nào vẫn còn khả năng thỏa hiệp. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với trang tin UnHerd, ông Vance tiết lộ rằng giới chức Ukraine, dù không công khai, thừa nhận khả năng mất quyền kiểm soát khu vực Donetsk trong tương lai.