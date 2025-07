Tin bão Wipha: Dự báo giật cấp 12, có thể mạnh thêm khi vào Biển Đông

(VTC News) -

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 20h ngày 18/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc, 122,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão Wipha lúc 20h ngày 18/7.

Dự báo đến 19h ngày 19/7, vị trí tâm bão bão Wipha ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc - 118,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 850 km về phía Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 12, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km, đi vào Biển Đông và mạnh thêm.

Đến 19h ngày 20/7, vị trí tâm bão bão Wipha ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc -112,8 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 270 km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhật vùng tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Bão Wipha chủ yếu di chuyển theo hướng Tây, khoảng 20km/h và có khả năng mạnh thêm.

Đến 19h ngày 21/7, vị trí tâm bão Wipha ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc -109,0 độ Kinh Đông; trên khu vực vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10 - 11, giật cấp 13. Bão Wipha chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, 20km/h và suy yếu dần.

Từ 72 - 120 giờ tiếp theo, bão Wipha di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của bão Wipha, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; sóng biển cao 3,0-5,0m. Biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp.

Tại cuộc họp ứng phó với bão Wipha, diễn ra chiều 18/7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định bão Wipha có thể gây mưa diện rộng cho 18 tỉnh thành và 1.713 xã phường tính từ Hà Tĩnh trở ra miền Bắc.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, tình hình thiên tai từ đầu năm diễn ra bất thường, mưa lớn, sạt lở diễn ra thường xuyên.

"Chúng tôi rất lo lắng quy luật 2 năm, tức là thiên tai trong 2 năm liên tiếp. Năm ngoái chúng ta đã chứng kiến mưa lũ rất lớn do bão số 3 Yagi. Năm nay là năm ENSO trung tính, dự báo lượng mưa có thể ở mức trung bình nhiều năm, nhưng cục bộ có thể mưa rất lớn. Chúng ta đang lo ngại mưa cục bộ", Thứ trưởng phân tích.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo ngày 19/7, bão Wipha tiến vào Biển Đông trở thành bão số 3 và ngày 21/7 sẽ tác động đến đất liền.

"Hiện nay dự báo đường đi còn khá khác nhau, tuy nhiên điểm dự báo chung là bão tác động đến đất liền Việt Nam. Gió có thể không lớn, nhưng mưa sẽ diễn ra diện rộng. Khả năng sẽ có 2 đợt mưa, đợt mưa thứ nhất từ 21-23/7 ở Bắc Hà Tĩnh trở ra miền Bắc. Đợt mưa thứ hai là do cơn bão khác theo sau kéo dài khoảng ngày 24-26/7", ông Nguyễn Hoàng Hiệp nói.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bão Wipha tác động vào đúng dịp nghỉ hè nên các hoạt động xã hội, du lịch rất nhiều. Đây cũng là thời điểm bắt đầu vụ sản xuất tôm, cá, lúa, một số loại trái cây cho dịp Tết…

Bên cạnh đó, hiện nay mực nước các hồ chứa ở bắc Hà Tĩnh trở ra ở mức cao, từ 55-85%, có hồ tới 90% nên nếu mưa lớn lo sẽ lặp lại câu chuyện như thủy điện Thác Bà năm trước.

"Đây là cơn bão gió không lớn nhưng mưa thì khả năng cao, diện mưa khá rộng, tác động đến 18 tỉnh và 1.713 xã từ Bắc Hà Tĩnh trở ra. Tôi đề nghị tính toán phân công ở những xã nguy cơ cao có người của bộ ngành cùng tham gia chỉ đạo ứng phó", Thứ trưởng lưu ý.

Trước tình hình đó, ông Nguyễn Hoàng Hiệp đã nêu ra những việc cần thực hiện để ứng phó với tác động của bão.

Cụ thể, Cục Khí tượng Thủy văn cần tăng cường nhân lực, vật lực, tính toán để phối hợp với quốc tế cố gắng theo dõi chặt chẽ 24/24, tập trung dự báo, cảnh báo về cơn bão này. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai là đầu mối phối hợp với các Cục, các đơn vị khác thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp cũng đề nghị lực lượng công an nắm địa bàn theo dõi diễn biến lãnh đạo, chỉ đạo ở địa phương về cơn bão này để từ đó cùng với Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất những phương án chống bão.

Đối với trên biển, theo Thứ trưởng, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) có công hàm gửi các nước trong khu vực đề nghị tạo điều kiện cho tàu thuyền vào tránh trú và hỗ trợ khi có tai nạn, sự cố.

Ngoài ra, cần bảo đảm an toàn công trình, trụ sở thiết yếu, đặc biệt là công trình đang thi công, cần có phương án đảm bảo an toàn cho người thi công, máy móc, thiết bị; tránh để xảy ra tai nạn do sạt lở, mưa lũ...