  • Zalo

Tin bão số 5 mới nhất và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày từ 25/8 đến 3/9

Đời sốngThứ Hai, 25/08/2025 09:19:09 +07:00Google News
(VTC News) -

Do ảnh hưởng của bão, dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới có mưa, nhiều ngày mưa rào và dông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi bản tin bão số 5 mới nhất lúc 8h ngày 25/8 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới, từ nay tới hết 3/9 cho Hà Nội.

Theo đó, hồi 7h ngày 25/8, tâm bão số 5 Kajiki ở 18,4°N - 107,2°E, cách Hà Tĩnh 145km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20km/h.

Vị trí và đường đi bão số 5.

Vị trí và đường đi bão số 5.

Do ảnh hưởng của bão số 5, tại Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Cô Tô cấp 6, giật cấp 9; Bãi Cháy cấp 6, giật cấp 8; Hòn Ngư cấp 7, giật cấp 9; Cồn Cỏ cấp 6, giật cấp 8.

Các tỉnh Hà Tĩnh – Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Dự báo diễn biến bão:

Dự báo diễn biến bão số 5.

Dự báo diễn biến bão số 5.

Cơ quan khí tượng dự báo tác động của bão số 5, trên đất liền, Bắc Thanh Hóa gió cấp 8-9, giật 10-11.

Nam Thanh Hóa–Bắc Hà Tĩnh cấp 10-11, gần tâm bão 12-14, giật 15-16.

Nam Hà Tĩnh–Quảng Trị, ven biển Quảng Ninh–Ninh Bình: gió cấp 6-8, giật 9-10.

Về tình hình mưa lớn trong hai ngày 25-26/8, Trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa–Huế 100-150mm, cục bộ >250mm.Thanh Hóa–Bắc Quảng Trị 200-400mm, cục bộ >600mm.

Hà Nội mưa vừa, mưa to, có dông.

Đà Nẵng (25/8) mưa vừa, có dông.

TP.HCM (25-26/8) mưa rào, có dông (tập trung chiều tối).

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày (25/8 - 3/9):

Hôm nay 25/9, Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nền nhiệt dao động thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 27-29 độ C.

Từ 26/8-3/9, Hà Nội hầu hết có mưa, nhiều ngày mưa rào và dông, nền nhiệt thấp nhất dự báo 24-25 độ C, cao nhất 33-34 độ C.

Thời tiết Hà Nội ngày 2/9 có mây, mưa rào và dông, nền nhiệt trong ngày dao động 26-32 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội từ 26/8 - 3/9.

Dự báo thời tiết Hà Nội từ 26/8 - 3/9.

Những thông tin mới nhất về bão số 5 và thời tiết Hà Nội từ nay đến hết đợt nghỉ lễ 2/9 sẽ được cập nhật liên tục trong các bản tin tiếp theo.

Đọc thêm
Huyền Thanh
Dòng sự kiện: Dự báo thời tiết hôm nay
Xem thêm
Bình luận
vtcnews.vn