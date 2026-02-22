Chìm tàu trên hồ Thác Bà: Đã tìm thấy 5 nạn nhân

(VTC News) -

Đến 16h30 ngày 22/2, lực lượng chức năng tìm thấy 5 trong tổng số 6 người mất tích trong vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên hồ Thác Bà.

Bốn nạn nhân vừa được phát hiện gồm: H.T.H., H.T.T., H.T.T.T. và T.T.H. Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, thi thể đầu tiên được tìm thấy là cháu H.Đ.M. (SN 2015).

Sau khi được đưa lên bờ, các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương. Hiện còn một người vẫn chưa được tìm thấy, công tác tìm kiếm đang tiếp tục được triển khai.

Hàng chục tàu, xuồng cùng hơn 500 người được huy động tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h15 ngày 21/2 tại khu vực hồ Thác Bà, đoạn qua thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai. Theo thông tin ban đầu, hai phương tiện đường thủy đã va chạm khiến một tàu chở khách bị chìm.

Tàu khách mang biển kiểm soát YB0876H, do ông Trần Anh Tuấn làm chủ, chở 23 người (kể cả lái tàu), di chuyển từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân. Phương tiện còn thời hạn đăng kiểm, người điều khiển có giấy phép theo quy định.

Phương tiện còn lại là tàu chở đá biển kiểm soát YB0919, thuộc Công ty khoáng sản Marble Việt Nam, do ông Nguyễn Văn Thâm điều khiển, chở khoảng 515 tấn đá, hành trình từ xã Lục Yên về xã Yên Bình. Tàu có đăng ký, còn hạn đăng kiểm và lái tàu có giấy phép hợp lệ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và tìm kiếm người mất tích.

Ngay trong đêm xảy ra tai nạn, hàng chục tàu, thuyền, ca nô đã được huy động tham gia tìm kiếm. Lực lượng chức năng duy trì hoạt động liên tục, tổ chức rà soát trên mặt nước và lặn tại các khu vực được xác định có khả năng có nạn nhân.

Hơn 500 người gồm bộ đội, công an, dân quân tự vệ, lực lượng địa phương và các đơn vị tăng cường từ tỉnh bạn tham gia công tác cứu nạn.

Sáng 22/2, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các lực lượng phối hợp chặt chẽ, huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tập trung cao nhất cho nhiệm vụ tìm kiếm, đồng thời bảo đảm an toàn cho những người tham gia cứu hộ.

Hồ Thác Bà ở giữa hai huyện Yên Bình và Lục Yên cũ, nay thuộc tỉnh Lào Cai, nằm trên dòng sông Chảy. Đây là một trong ba hồ nước nhân tạo lớn nhất của Việt Nam, rộng gần 20.000 ha, với trên 80 km chiều dài, chiều rộng từ 8-10 km, có chỗ sâu tới 45 mét.