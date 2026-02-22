Chìm tàu trên hồ Thác Bà: Chủ tịch tỉnh Lào Cai trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm, cứu nạn

(VTC News) -

Vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra khoảng 19h15 ngày 21/2 tại khu vực hồ Thác Bà, đoạn qua thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai khiến một tàu chở khách bị chìm, 5 người hiện vẫn còn mất tích.

Sáng 22/2, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các lực lượng chức năng huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tập trung cao nhất cho nhiệm vụ tìm kiếm những người còn mất tích, đồng thời bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia cứu hộ.

Các đơn vị quân sự, công an, y tế được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, triển khai phương án cứu nạn bài bản, tuyệt đối không để chậm trễ.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. (Ảnh: Hương Giang/Báo Lào Cai)

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Lào Cai được giao khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và thực hiện hỗ trợ ban đầu theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẳng định đây là việc hết sức đau lòng, đề nghị các ngành liên quan rà soát toàn diện công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ, không để xảy ra những vụ việc tương tự.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung cao nhất cho công tác cứu nạn, cứu hộ, trong đó ưu tiên hàng đầu công tác tìm kiếm người mất tích. (Ảnh: Hương Giang/Báo Lào Cai)

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn, tàu khách mang biển kiểm soát YB0876H do ông Trần Anh Tuấn làm chủ, chở 23 người (kể cả lái tàu), di chuyển từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân. Phương tiện còn hạn đăng kiểm, người điều khiển có giấy phép theo quy định.

Phương tiện còn lại mang biển kiểm soát YB0919, thuộc Công ty khoáng sản Marble Việt Nam, do ông Nguyễn Văn Thâm điều khiển, chở khoảng 515 tấn đá, di chuyển từ xã Lục Yên về xã Yên Bình. Tàu có đăng ký, còn hạn đăng kiểm, lái tàu có giấy phép hợp lệ.

Khi đến địa phận thôn Làng Cạn, hai phương tiện xảy ra va chạm khiến tàu khách bị chìm, 6 người mất tích.

Ngay trong đêm 21/2, gần 500 người cùng khoảng 40 phương tiện thủy được huy động tham gia tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Đến khoảng 6h ngày 22/2, nạn nhân đầu tiên được tìm thấy. Công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại đang tiếp tục được triển khai khẩn trương.