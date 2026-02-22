Chìm tàu trên hồ Thác Bà: Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, ma túy của hai lái tàu

(VTC News) -

Khoảng 19h15 ngày 21/2/2026, tại khu vực hồ Thác Bà thuộc thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy giữa tàu chở đá và tàu chở khách khiến 6 người mất tích.

Liên quan đến vụ việc, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy cả hai người điều khiển phương tiện đều có giấy phép lái tàu theo quy định, phương tiện còn hạn đăng kiểm. Qua kiểm tra nhanh, hai lái tàu không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với các chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu, tàu chở khách biển kiểm soát YB0876H do Triệu Văn Nội (SN 1995, trú tại xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển, trên tàu có 23 người (kể cả lái tàu), di chuyển từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân.

Khi đến khu vực thôn Làng Cạn thì xảy ra va chạm với tàu chở đá biển kiểm soát YB0919 do Nguyễn Văn Thâm (SN 1984, trú tại xã Cảm Nhân) điều khiển, hành trình từ xã Lục Yên về xã Yên Bình. Sau cú va chạm, tàu chở khách bị chìm.

Lực lượng chức năng cùng phương tiện, trang bị chuyên dụng được huy động đến hiện trường để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. (Ảnh: Bộ Công an)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai cùng các đơn vị nghiệp vụ, Công an xã Bảo Ái đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng an ninh cơ sở và người dân có phương tiện trên hồ tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Sở Y tế được đề nghị huy động nhân lực, trang thiết bị để kịp thời tiếp nhận, cấp cứu người bị nạn; đồng thời cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc.

Công tác cứu hộ được triển khai trong điều kiện đêm tối, có sương mù, tầm nhìn hạn chế, mặt hồ rộng và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Lực lượng tham gia xây dựng phương án tìm kiếm khẩn cấp, tập trung cao độ để tìm các nạn nhân còn mất tích.

Khu vực tìm kiếm các nạn nhân mất tích. (Ảnh: Văn Đức)

Đến sáng 22/2, lực lượng chức năng đã cứu an toàn 17 người, tìm thấy 1 nạn nhân tử vong trong số 6 người mất tích. Hiện còn 5 người chưa được tìm thấy.

Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp các lực lượng đẩy mạnh tìm kiếm các nạn nhân còn lại, đồng thời điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định pháp luật.