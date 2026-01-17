Indonesia: Máy bay chở 11 người mất liên lạc, mảnh vỡ xuất hiện trên sườn núi

(VTC News) -

Người phát ngôn Bộ Giao thông Vận tải Indonesia Endah Purnama Sari cho biết máy bay chở khách ATR 42-500 mang mã đăng ký PK-THT của hãng hàng không Indonesia Air Transport cất cánh từ Yogyakarta tới Makassar bất ngờ biến mất khỏi màn hình radar. Lần cuối cùng máy bay được nhìn thấy là tại khu vực Leang-Leang thuộc huyện Maros, vùng núi của tỉnh Nam Sulawesi.

Các đội tìm kiếm và cứu hộ với sự hỗ trợ của trực thăng, máy bay không người lái cùng nhiều đơn vị mặt đất của không quân đã được triển khai để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.

Máy bay ATR 42-500 mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu. (Ảnh: Indonesia Air Transport)

Một số người leo núi trên đỉnh Bulusaraung cho biết tìm thấy nhiều mảnh vỡ rải rác, một logo giống với ký hiệu của hãng hàng không Indonesia Air Transport và những đám cháy nhỏ vẫn còn âm ỉ tại hiện trường.

"Thông tin về việc nhìn thấy vật thể lạ đã được báo cáo cho chính quyền và đang được đội cứu hộ xác minh khi họ cố gắng tiếp cận khu vực này”, Thiếu tướng Bangun Nawoko cho biết.

Hiện tại, đội cứu hộ vẫn đang tập trung tìm kiếm trên vùng núi nơi chiếc máy bay được cho là chệch hướng khỏi đường tiếp cận Sân bay Quốc tế Sultan Hasanuddin.

Giám đốc Tổng cục Hàng không Dân dụng Indonesia Lukman Laisa thông tin thêm máy bay nhận chỉ thị hạ cánh từ đài kiểm soát không lưu Makassar trước khi mất tích.

"Máy bay không nằm đúng trên lộ trình bay, nên đài kiểm soát không lưu đã hướng dẫn phi công điều chỉnh lại vị trí. Sau đó, kiểm soát viên đã hướng dẫn phi cơ quay lại đường băng hạ cánh theo đúng quy định", ông Laisa cho hay.

Theo thông tin từ quan chức Indonesia, máy bay mất tích được Cơ quan Giám sát Hàng hải và Thủy sản thuê riêng theo hợp đồng dài hạn.