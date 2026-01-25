‘Tìm con’ thất bại, vợ đòi ly hôn để chồng tìm hạnh phúc mới

(VTC News) -

Anh Lê Duy Hải và chị Đặng Thị Thùy Trang kết hôn năm 2012. Những năm đầu chung sống trôi qua lặng lẽ như bao cặp vợ chồng, cho đến khi niềm mong mỏi có con kéo dài hết năm này sang năm khác mà không thành hiện thực.

Ban đầu, anh chị tin rằng chỉ cần kiên nhẫn, con sẽ tự đến. Khi đã chờ đợi lâu đến sốt ruột, họ tìm đến thuốc Nam, thuốc Bắc theo lời mách của người quen, mong một phép màu. Nhưng những thang thuốc đắng không mang lại kết quả.

Quyết định đến bệnh viện thăm khám trở thành bước ngoặt đầu tiên. Kết quả cho thấy chị Trang bị thông hạn chế vòi trứng. Cầm tờ giấy chẩn đoán trên tay, chị rơi vào trạng thái trống rỗng. “Lúc đó tôi chỉ nghĩ vì mình mà gia đình phải tốn kém, trong khi kinh tế hai vợ chồng còn rất khó khăn”, chị nhớ lại.

Sau thăm khám, bác sĩ chỉ định thực hiện bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI). Lần đầu, họ bước vào chu kỳ điều trị với trọn vẹn hy vọng. Nhưng que thử thai chỉ hiện một vạch.

Hai thiên thần nhỏ Lê Duy Hưng và Lê Thùy Linh.

Lần thứ hai, rồi lần thứ ba, kết quả vẫn không thay đổi. Sau mỗi chu kỳ thất bại, sự im lặng trong căn nhà nhỏ lại kéo dài thêm. Không bỏ cuộc, anh chị quyết định phẫu thuật thông vòi trứng, hy vọng mở ra cơ hội mới. Hai lần IUI tiếp theo được thực hiện nhưng lại thêm hai lần chờ đợi vô vọng.

5 lần IUI liên tiếp không thành công khiến tinh thần chị Trang suy sụp. Trong lúc tuyệt vọng, chị đề nghị ly hôn để chồng có cơ hội xây dựng gia đình khác. Anh Hải chỉ lặng lẽ nắm tay vợ và nói: “Tin anh, rồi mình sẽ tìm ra cách”. Câu nói ấy giữ chị Trang ở lại.

Sau nhiều năm chạy chữa, vợ chồng anh Hải hiểu rằng lựa chọn duy nhất còn lại là thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Qua lời giới thiệu của người quen từng điều trị hiếm muộn thành công, anh chị tìm đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội.

Chu kỳ IVF đầu tiên diễn ra thuận lợi cho đến ngày nhận kết quả âm tính. Kiểm tra lại, bác sĩ phát hiện chị Trang bị ứ dịch vòi trứng, khiến dịch tràn xuống buồng tử cung, cản trở phôi làm tổ. Cuộc phẫu thuật kẹp vòi trứng được chỉ định ngay sau đó.

Lần chuyển phôi tiếp theo - cũng là lần cuối cùng từ số phôi còn lại - mang đến hy vọng ngắn ngủi. Chị Trang có thai, nhưng thai sinh hóa chỉ sau thời gian ngắn. “Lúc đó tôi gần như chạm đáy tuyệt vọng”, chị nói.

Nhìn những cặp vợ chồng khác phải chờ con hơn 10 năm, chị tự nhủ mình chưa được phép dừng lại. Hai vợ chồng tiếp tục chuẩn bị cho chu kỳ IVF thứ hai. Lần này, chị thu được nhiều phôi ngày 5 chất lượng tốt.

Anh Hải, chị Trang và hai con Duy Hưng, Thùy Linh.

ThS.BS Lê Thị Thu Hiền trực tiếp thực hiện thủ thuật chuyển phôi. Những ngày sau đó, anh chị sống trong trạng thái vừa hy vọng vừa lo lắng. Khi cầm kết quả beta HCG dương tính, niềm vui vỡ òa nhưng vẫn xen lẫn nỗi sợ lặp lại kịch bản cũ.

Những buổi khám thai tiếp theo trở thành cột mốc mà anh chị đếm từng ngày. Trong phòng siêu âm, anh Hải luôn nắm chặt tay vợ.

Đến lần khám định mệnh ấy, bác sĩ mỉm cười báo tin chị Trang mang song thai. Anh Hải lặng người, mắt đỏ hoe. “Nghe tiếng tim con đập, tôi thấy tim mình cũng rung lên theo”, anh nói.

Ngày 26/11/2020, hai bé Lê Duy Hưng và Lê Thùy Linh chào đời, khép lại hành trình 8 năm đầy nước mắt. Trong căn phòng ngập tiếng khóc trẻ thơ, anh Hải lần đầu làm bố, chị Trang lần đầu làm mẹ.

Giờ đây, hai bé đã 5 tuổi. Mỗi buổi chiều nhìn con chơi đùa trong sân, anh chị lại nhớ về những tháng năm tưởng chừng không thể đi tiếp. Với họ, bệnh viện không chỉ là nơi điều trị, mà là nơi hồi sinh niềm tin.

“Có lẽ hạnh phúc không đến từ điều gì quá lớn lao, mà bắt đầu từ việc mình không buông tay nhau khi khó khăn nhất”, chị Trang nói.