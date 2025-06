Cặp vợ chồng vượt 600 km ‘tìm con’

(VTC News) -

“Con là món quà lớn nhất cuộc đời vợ chồng tôi", anh Lê Đức Huy nghẹn ngào nói khi ôm con trai Lê Đức Hiếu trong buổi gặp mặt các gia đình nhận hỗ trợ IVF miễn phí do Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức. Cậu bé kháu khỉnh, 14 tháng tuổi, là trái ngọt sau hành trình sáu năm dài đằng đẵng tìm kiếm cơ hội làm cha mẹ của anh Huy và chị Hồ Thị Chính.

Chị Chính sinh năm 1993, anh Huy sinh năm 1987, cùng quê ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Họ kết hôn năm 2018 và không lâu sau đón tin vui đầu đời. Tuy nhiên, khi đi khám, chị Chính bàng hoàng khi bác sĩ thông báo không có phôi thai, không có túi thai - "mang thai giả" về mặt y học.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai vợ chồng sống bằng nghề làm thuê cạo mủ cao su và đồng lương ít ỏi của anh Huy tại xã. Việc tiếp cận các cơ sở y tế chuyên sâu dường như nằm ngoài khả năng.

Những năm sau đó, hành trình tìm con của họ chỉ gắn với thang thuốc Nam, thuốc Bắc, những lời mách bảo trong dân gian và niềm hy vọng ngày càng vơi cạn.

Gia đình chị Chính trọn vẹn hơn từ khi có con trai. (Ảnh: Như Loan)

“Nhiều năm chưa có con, có lúc tôi đã đề nghị ly hôn để anh ấy có thể tìm cơ hội khác,” chị kể. Nhưng anh Huy từ chối. Anh động viên vợ tiếp tục cố gắng, cùng nhau đi hết đoạn đường dù không biết ngày mai ra sao.

Bản thân chị Chính cũng mang một phận đời không may mắn. Là con út trong gia đình có ba người anh chị nhiễm chất độc da cam, hai người đã qua đời, một người đang sống đời thực vật, chị đã sớm quen với những mất mát và thiệt thòi.

Bước ngoặt chỉ đến vào năm 2023, khi vợ chồng chị biết đến phương pháp hỗ trợ sinh sản. Họ không có gì ngoài niềm tin, vượt hơn 600 cây số, ngồi tàu suốt 13 tiếng xuyên đêm, anh chị lần đầu tiếp cận kỹ thuật hiện đại. Sau thăm khám, bác sĩ kết luận chỉ còn cơ hội thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Chi phí là rào cản lớn nhưng đúng lúc đó, bệnh viện có chương trình hỗ trợ các cặp vợ chồng khó khăn được miễn phí hoàn toàn chi phí IVF. Họ nộp hồ sơ với hy vọng mong manh, sau đó vỡ òa khi biết mình được lựa chọn. “Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy giấc mơ có thể thành hiện thực”, chị Chính rớm nước mắt nhớ lại.

Tháng 8/2023, chị bắt đầu chuyển phôi, may mắn lại tiếp tục mỉm cười – chỉ sau lần chuyển đầu tiên, chị đậu thai. Gần 9 tháng sau, ngày 27/4/2024, bé Lê Đức Hiếu cất tiếng khóc đầu tiên, đánh dấu hồi kết viên mãn cho hành trình ròng rã sáu năm tìm con của đôi vợ chồng quê Quảng Trị.

Theo ThS.BS Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, vấn đề vô sinh, hiếm muộn đang trở thành một gánh nặng của ngành Y tế. Thực tế cho thấy, tại nhiều bệnh viện, không ít trường hợp vợ chồng phải mất 5 – 10 năm để chữa trị vô sinh. Thậm chí, có những trường hợp vợ chồng không may mắn, sẽ không bao giờ được thực hiện thiên chức làm cha, làm mẹ.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới, trong đó 50% số ca mắc bệnh nằm ở độ tuổi dưới 30.

Thống kê của Bộ Y tế nước ta cho thấy, mỗi năm có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn, tỷ lệ khoảng 7,7%. Trong đó, các cặp vợ chồng ở độ tuổi dưới 30 chiếm tỷ lệ 50%. Đặc biệt, tỷ lệ vô sinh thứ phát (vô sinh sau một lần có thai) đang gia tăng đến 15 - 20% sau mỗi năm và chiếm hơn 50% các cặp vợ chồng vô sinh. Tỷ lệ vô sinh do nam giới chiếm 40%, do nữ giới chiếm 40%, 10% do cả hai vợ chồng và 10% không rõ nguyên nhân.

"Chúng tôi mong rằng những chương trình hỗ trợ sẽ là chiếc cầu, giúp ước mơ làm cha mẹ không chỉ dừng lại ở niềm tin mà còn thành hiện thực", bác sĩ Hiền chia sẻ.