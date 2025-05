Khánh kiệt vì 'tìm con'

(VTC News) -

Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (Phú Thọ) và chồng lấy nhau bảy năm nhưng mái nhà nhỏ vẫn chưa một lần có tiếng trẻ thơ. Suốt chặng đường ấy, họ rong ruổi khắp nơi, từ bệnh viện lớn đến những cơ sở đông y xa xôi, hy vọng có thể tìm ra "tia sáng cuối đường".

Năm này qua năm khác, sau mỗi lần siêu âm, mỗi xét nghiệm lại là một lần thất vọng, hụt hẫng. Bao nhiêu tiền bạc tích cóp đều đổ vào hành trình tìm con, đến mức gia đình từng rơi vào cảnh khánh kiệt. “Nhiều khi tưởng phải buông bỏ giấc mơ làm cha mẹ vì chúng tôi kiệt quệ cả về tài chính lẫn tinh thần”, chị Huyền nói.

Tưởng như cánh cửa khép lại, thì năm 2023, anh chị gom góp khoản vay ít ỏi đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội thăm khám. Tình cờ, đó cũng là lúc bệnh viện triển khai chương trình hỗ trợ chi phí dành cho các cặp đôi hiếm muộn.

Bác sĩ Lê Thị Thu Hiền tư vấn cho phụ nữ hiếm muộn.

Anh chị được miễn phí khám, nhận gói hỗ trợ giảm chi phí làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và thực hiện phẫu thuật điều trị. Mọi chi phí vốn từng là gánh nặng lớn giờ được san sẻ phần nào. Điều kỳ diệu đến, chị Huyền mang thai đôi. Hai con chào đời, khỏe mạnh, thông minh và đáng yêu. "Đó là món quà lớn nhất cuộc đời", chị xúc động nói.

'Trái ngọt' hơn cả mong đợi

Cũng trong hành trình mòn mỏi tìm kiếm con, gia đình chị Hoàng Thị Nguyệt (Thanh Hóa) từng rơi vào cảnh “cạn tiền, cạn hy vọng”. Nhiều năm trời chạy chữa, tiền bạc cứ vơi dần nhưng kết quả vẫn là những lần thử thai âm tính. Như một cơ duyên, chị và chồng tìm đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đúng dịp diễn ra chương trình “Tuần Lễ Vàng 2024”.

Họ được hỗ trợ chi phí khám, tư vấn lộ trình điều trị. Điều bất ngờ nhất là tại lễ tổng kết chương trình, tên hai vợ chồng bất ngờ được xướng lên trong phần bốc thăm trúng thưởng, họ là chủ nhân gói hỗ trợ trị giá 100 triệu đồng.

“Khoảnh khắc ấy tôi không thể nào quên. Tôi bật khóc giữa hội trường, đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm nhận được niềm vui thực sự trọn vẹn. Món quà ấy như lời khẳng định rằng hành trình của chúng tôi chưa kết thúc”, chị Nguyệt nhớ lại.

Với khoản hỗ trợ bất ngờ ấy, vợ chồng chị bắt đầu hành trình IVF tại bệnh viện. Gần một năm sau, đứa trẻ được mong đợi suốt bao năm trời đã đến với thế giới.

“Con của chúng tôi nay hơn một tháng tuổi, khỏe mạnh và đáng yêu hơn cả tưởng tượng”, chị nói, ánh mắt rạng rỡ hạnh phúc.

Bác sĩ thủ thuật hút noãn phục vụ quá trình IVF.

Theo số liệu mới nhất, tỷ lệ vô sinh hiếm muộn ở Việt Nam hiện là 7,7% trong đó vô sinh I (nguyên phát) là 3,8%; vô sinh II (thứ phát) là 3,9%. Vô sinh nguyên phát được hiểu là tình trạng cặp vợ chồng chưa từng sinh con lần nào trong điều kiện sinh hoạt bình thường. Còn vô sinh thứ phát là trường hợp vợ chồng đã từng sinh con nhưng nay không thể thụ thai dù không sử dụng biện pháp tránh thai nào.

Trước đây, nhiều người thường nghĩ vấn đề vô sinh là do người phụ nữ. Tuy nhiên theo nghiên cứu tỷ lệ vô sinh do người vợ chiếm 40%, người chồng chiếm 40%, 10% do cả hai và có 10% chưa rõ nguyên nhân.

Theo ThS.BS Lê Thị Thu Hiền, giám đốc chuyên môn bệnh viện, việc thăm khám sớm và điều trị kịp thời không chỉ giúp các cặp vợ chồng sớm đón được con yêu, mà còn chủ động loại bỏ được những yếu tố nguy cơ với những bệnh lý di truyền tiềm ẩn, từ đó sinh ra những em bé khỏe mạnh.