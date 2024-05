Tiểu chủng viện Làng Sông - điểm đến hấp dẫn ở Bình Định

(VTC News) -

Ngoài những điểm vui chơi ở trung tâm thành phố, du lịch Bình Định còn có nhiều điểm đến hấp dẫn nằm ở ngoại ô như Tiểu chủng viện Làng Sông. Đến đây, du khách sẽ được tìm hiểu về văn hóa, lịch sử công giáo; chiêm ngưỡng kiến trúc gothic ấn tượng và thỏa thích check-in sống ảo ở mọi ngóc ngách.

Du khách được chiêm ngưỡng kiến trúc gothic ấn tượng và thỏa thích check-in sống ảo ở mọi ngóc ngách.

Tiểu chủng viện Làng Sông

Địa chỉ: thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Thời gian mở cửa: Khoảng 7h - 11h30 và 14h - 17h30 hàng ngày (Trừ những ngày tĩnh tâm sẽ có thông báo sau)

Tiểu chủng viện Làng Sông (hay còn gọi là nhà thờ Làng Sông) nằm cách trung tâm TP. Quy Nhơn khoảng 10km về hướng Đông Bắc. Cái tên Làng Sông có nghĩa là khu vực nằm giữa vùng sông nước, đồng ruộng xanh mát. Địa chỉ cụ thể của nhà thờ tọa lạc tại xã Phước Thuận - Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Vào năm 1841 - 1850, Tiểu chủng viện Làng Sông Bình Định chỉ được xây dựng cơ sở ban đầu với vách phên tre, mái tranh khá thô sơ. Đến năm 1927, nhà thờ mới được dựng lại trên khu đất lớn hơn với diện tích 2.000 m2.

Đây là vùng đất có nhiều gắn bó với việc ra đời và phát triển chữ Quốc ngữ (1618 - 1622) và là một trong ba trung tâm truyền bá chữ Quốc ngữ, văn học Quốc ngữ ở Việt Nam (nhà in Làng Sông)

Để đến được Tiểu chủng viện Làng Sông Quy Nhơn, du khách nên di chuyển dọc theo Quốc lộ 19. Trên đường đi, bạn có thể kết hợp tham quan thêm các địa điểm nổi tiếng khác ở Bình Định như chùa Võ Long Phước, chùa Thiên Hưng và tháp Bánh Ít.

Khám phá kiến trúc gothic độc đáo ở tiểu chủng viện Làng Sông.

Tiểu chủng viện Làng Sông có gì hấp dẫn?

Khám phá kiến trúc gothic độc đáo

Lịch sử tiểu chủng viện Làng Sông đã có bề dày hơn 170 năm nhưng vẫn giữ nguyên được nét kiến trúc gothic đặc trưng. Khi bước vào khuôn viên của nhà thờ, du khách sẽ thấy ngay khu nhà nguyện ở vị trí trung tâm. Ngôi nhà gồm có 3 cửa tiền và 16 cửa chính được chạm trổ tinh xảo, cùng các hàng cột gỗ to lớn và uy nghiêm. Hai bên nhà nguyện là khu vực làm việc và học tập của các tu sĩ.

Công trình thu hút du khách bởi những đường nét điêu khắc tinh tế trên bàn thờ chúa và các tượng nhỏ, phù điêu. Kiến trúc của tiểu chủng viện còn tái hiện sự đối xứng hài hòa của những khung ô, cổng vòm nhọn, các bông gió trang trí trên tường.

Tiểu chủng viện Làng Sông còn là một địa điểm check-in lý tưởng cho những du khách yêu thích phong cách cổ điển.

Check in Tiểu chủng viện Làng Sông

Với vẻ đẹp cổ kính và độc đáo, Tiểu chủng viện Làng Sông còn là một địa điểm check-in lý tưởng cho những du khách yêu thích phong cách cổ điển. Một số góc chụp ảnh đẹp tại đây có thể kể đến: Cổng vòm chính: cổng vòm cao vút với những đường nét hoa văn tinh xảo là điểm nhấn ấn tượng của Tiểu chủng viện Làng Sông.

Hành lang dài: dãy hành lang dài với những mái vòm uốn cong mềm mại là background lý tưởng cho những bức ảnh "so deep".

Bức tượng Đức Mẹ: check-in tại tượng Đức Mẹ, du khách còn có thể lấy được toàn cảnh của nhà thờ phía sau, nhìn tựa như một tòa lâu đài cổ kính.

Khuôn viên nhà thờ: nơi đây có những hàng cây cổ thụ rợp bóng mát, những thảm cỏ xanh mướt và những bông hoa rực rỡ, tạo nên một bầu không khí thanh bình và yên tĩnh.

Khu vực tường rào bên cạnh nhà thờ: bạn có thể bắt trọn khoảnh khắc với những cánh đồng cỏ xanh rì, đẹp mắt.

Tham quan phòng trưng bày nhà in Làng Sông

Phòng trưng bày nhà in Làng Sông là một điểm đến cực thú vị cho những ai muốn khám phá về lịch sử và văn hóa in ấn ở Việt Nam. Khi bước vào bên trong, du khách sẽ bị thu hút bởi không gian cổ kính với hàng trăm tài liệu, sách vở được bảo quản và trưng bày cẩn thận. Tại đây đang lưu giữ hơn 200 quyển sách cổ, nổi bật nhất phải kể đến các quyển “Tục Ngữ An Nam”, "Tập đọc", "Tập đánh vần ABC"...

Điểm đặc biệt của phòng trưng bày là các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự năm xuất bản giúp du khách có cái nhìn tổng quan về sự phát triển của in ấn qua từng thời kỳ. Những cuốn sách cổ được bảo quản cẩn thận trong tủ kính kín nên vẫn còn nguyên vẹn và giữ được giá trị lịch sử to lớn.

Năm 1872, nhà in Làng Sông được xây dựng nhưng sau đó lại bị phá hủy vào năm 1855. Mãi đến năm 1904, công trình mới được tái thiết và giao cho cha Paul Maheu - người từng học kỹ thuật in ấn tại Hồng Kông quản lý. Nhà in tiếp tục hoạt động đến năm 1936 thì được di dời về Quy Nhơn.

Tiểu chủng viện Làng Sông không phải là một điểm tham quan mới lạ nhưng luôn đem đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách.

Những lưu ý cần biết khi đến Tiểu chủng viện Làng Sông

Không xả rác bừa bãi, có ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng, nói chuyện nhỏ nhẹ, giữ trật tự, không gây ồn ào ảnh hưởng đến người khác. Tôn trọng các nghi thức tôn giáo đang diễn ra tại nhà thờ, không nên sờ hoặc vẽ bậy lên các công trình kiến trúc và tượng thánh.

Cần mang theo mũ, nón, kem chống nắng nếu tham quan nhà thờ Làng Sông vào mùa hè. Ưu tiên chọn các trang phục thoải mái, mát mẻ nhưng vẫn đảm bảo kín đáo và lịch sự khi đi vào bên trong nhà thờ.

Chấp hành các quy định của ban quản lý nhà thờ, không tự ý đi vào các khu vực cấm/hạn chế tham quan.…

