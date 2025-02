Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy Bộ Công an và công an địa phương

(VTC News) -

Ngày 4/2, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tháng 1/2025; tình hình an ninh, trật tự và định hướng công tác tư tưởng, tuyên truyền.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị quán triệt hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác tư tưởng, tuyên truyền trong thực hiện chủ trương tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương yêu cầu, phải xác định việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an và công an địa phương tinh gọn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà Đảng, Nhà nước giao cho Bộ Công an; là cuộc cách mạng về tổ chức để bộ máy lực lượng Công an nhân dân thật sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị quán triệt Hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác tư tưởng, tuyên truyền. (Ảnh: Bộ Công an)

Các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là các chi bộ trong Công an nhân dân cần tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy Đảng, Nhà nước và Bộ Công an; thực hiện nghiêm khẩu hiệu hành động: “Gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Các cấp ủy đảng và lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện để làm gương, tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ.

Đồng thời, các cấp ủy đảng và lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương yêu cầu tập trung nắm, đánh giá, dự báo tình hình liên quan đến quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn những hoạt động lợi dụng chủ trương để xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân.