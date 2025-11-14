Tiến sĩ kinh tế 50 tuổi làm Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

(VTC News) -

Sáng nay (14/11), HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) để bầu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, HĐND tỉnh thực hiện miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Huy Tuấn vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

HĐND tỉnh Lào Cai cũng bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Tuấn Anh.

Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, 50 tuổi, quê ở TP Hà Nội. Ông Nguyễn Tuấn Anh có bằng Tiến sĩ Kinh tế, chuyên ngành Ngân hàng tài chính, cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi được điều động nhận nhiệm vụ tại tỉnh Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai), ông Nguyễn Tuấn Anh đã có 19 năm công tác tại hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giữ chức Phó Tổng Giám đốc Agribank.

Từ 2015 - 2021, ông Nguyễn Tuấn Anh công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Sau đó, từ 2021 - 2024, ông giữ chức vụ Phó Trưởng Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chánh Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội khóa XV.

Đến tháng 11/2024, ông được Trung ương quyết định điều động và chỉ định giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, ông Nguyễn Tuấn Anh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tháng 7/2025, ông được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030.