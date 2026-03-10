Tiền Phong Marathon 2026: 15.000 VĐV tranh tài, kỳ vọng kỷ lục quốc gia

(VTC News) -

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra từ sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 29/3 tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Giải dự kiến thu hút khoảng 15.000 vận động viên tham dự. Ban tổ chức kỳ vọng có thể xuất hiện kỷ lục quốc gia mới ở nội dung marathon nam và nữ.

Giải năm nay mang chủ đề “Đón ánh bình minh”, gắn với hình ảnh bình minh trên biển Nha Trang. Khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện trên đường chân trời, hàng vạn vận động viên sẽ cùng xuất phát trên những cung đường ven biển, tạo nên bức tranh thể thao sôi động giữa không gian biển đảo.

Buổi họp báo ngày 10/3 Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026. (Nguồn: Báo Tiền Phong)

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong việc lựa chọn địa phương đăng cai luôn được cân nhắc kỹ lưỡng. Khánh Hòa được lựa chọn đăng cai nhờ địa phương có khí hậu ôn hòa, không khí biển trong lành, phù hợp cho các hoạt động thể thao ngoài trời. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông thuận lợi cùng hạ tầng du lịch, lưu trú phát triển có thể đáp ứng quy mô lớn của giải đấu.

Điểm đáng chú ý tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 là thành tích hai nội dung marathon nam và nữ (42,195 km) hệ nâng cao sẽ được tính vào bảng tổng sắp huy chương môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Tại giải đấu, các vận động viên sẽ tranh tài ở nhiều cự ly 42,195km và 21,1km nam, nữ hệ nâng cao và hệ phong trào, 10km nam chuyên nghiệp, nam trẻ, nam và nữ phong trào, 5km nữ nâng cao, nữ trẻ và nam, nữ phong trào. Bên cạnh danh hiệu vô địch quốc gia, giải còn có tổng giá trị giải thưởng tiền mặt và hiện vật lên tới hàng tỷ đồng. Các đoàn và vận động viên đạt thành tích cao ở hệ nâng cao sẽ được trao bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. (Nguồn: Báo Khánh Hoà)

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Ban tổ chức đã khảo sát kỹ đường chạy để đảm bảo điều kiện thi đấu tốt nhất. Tuyến marathon được thiết kế bằng phẳng, không có đoạn dốc lớn, chỉ có hai nút giao, đồng thời sẽ được “đóng kín” trong thời gian thi đấu để đảm bảo an toàn.

Tuyến đường chạy 42km năm nay đi qua nhiều địa danh đặc trưng của Nha Trang như Bảo tàng Hải dương học, cáp treo Vinpearl, cầu Trần Phú, Hòn Chồng, cảng cá, bến du thuyền Nha Trang và nhà hát Đó.

Với quy mô lớn, đường chạy đẹp và sự góp mặt của nhiều tuyển thủ hàng đầu như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Lai, Đỗ Quốc Luật, Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa, Giải hứa hẹn mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn, tiếp tục khẳng định vị thế của giải đấu lâu đời nhất của điền kinh Việt Nam.