Cháy vé giải Tiền Phong Half Marathon 2025 sau 15 phút

(VTC News) -

Giải Tiền Phong Half Marathon cos ba cự ly thi đấu: 21,1km, 10km và 5km dành cho cả nam và nữ. Cự ly 21,1km chia thành 5 nhóm tuổi từ 16 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59 và từ 60 trở lên, tạo cơ hội cho mọi đối tượng runner thử thách bản thân. Thời gian giới hạn được đặt lần lượt là 3 giờ 30 phút cho 21,1km, 2 giờ 30 phút cho 10km và 1 giờ 30 phút cho 5km.

Chỉ 15 phút sau khi mở đăng ký, toàn bộ 2.000 suất tham dự Tiền Phong Half Marathon 2025 đã được lấp đầy. Con số kỷ lục này không chỉ phản ánh sức hút của phong trào chạy bộ đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, mà còn khẳng định vị thế của giải chạy mang thương hiệu báo Tiền Phong trong hệ sinh thái thể thao Việt Nam.

Tuy mới ra đời, nhưng Tiền Phong Half Marathon được thừa hưởng trọn vẹn kinh nghiệm tổ chức dày dặn, tinh thần tiên phong và uy tín gần bảy thập kỷ của Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong - giải chạy lâu đời nhất Việt Nam, gắn bó mật thiết với sự phát triển của phong trào thể thao nước nhà.

Nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất phát biểu trong lễ công bố.

Phát biểu tại buổi họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025, cho biết Tiền Phong Half Marathon là giải đấu thể thao mới nhất trong hệ sinh thái các hoạt động thể thao do báo Tiền Phong khởi xướng và phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức. Hệ sinh thái ấy đang ngày càng mở rộng và chuyên nghiệp hơn, với nhiều sự kiện quen thuộc, như: Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong; Siêu cúp Bóng đá Quốc gia; Giải Vô địch Golf Quốc gia; Giải golf - Vì Tài năng trẻ Việt Nam; Giải golf - Non sông một dải; Giải Vô địch Pickleball Việt Nam...

Theo Tổng Biên tập báo Tiền Phong, với chủ đề “Hành trình xanh - Trao niềm tin, nhận hạnh phúc”, Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 mong muốn lan tỏa thông điệp về lối sống tích cực, lành mạnh; về sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên; về niềm tin vào những giá trị tốt đẹp mà thể thao mang lại cho cộng đồng.

“Chúng tôi hy vọng: Mỗi bước chạy hôm nay không chỉ hướng về đích phía trước, mà còn gửi gắm khát vọng về tương lai xanh - bền vững - hạnh phúc cho tất cả mọi người. Chúng tôi cam kết, Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 sẽ mang đến những trải nghiệm mới mẻ, tràn đầy cảm hứng cho cộng đồng runner Việt Nam; đồng thời mở ra một chương mới - mạnh mẽ, bền bỉ và đầy triển vọng - trong định hướng phát triển của báo Tiền Phong”, Trưởng Ban tổ chức Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 nói.