Highlight SLNA 2-3 CA TP.HCM

Sông Lam Nghệ An khởi đầu trận đấu rất thuận lợi với 2 bàn thắng trong nửa đầu hiệp 1. Ngô Văn Lương và Michael Olaha lần lượt lập công giúp đội chủ nhà dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ không thể giữ được 3 điểm.

Nguyễn Tiến Linh mở ra cuộc lội ngược dòng cho CLB Công an TP.HCM bằng pha ghi bàn ở phút 45. Sang hiệp 2, Makrillos Peter và Quốc Cường ghi thêm 2 bàn giúp CA TP.HCM lật ngược tình thế.

