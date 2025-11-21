(VTC News) -

Tiêm kích Ấn Độ rơi tại Triển lãm Hàng không Dubai, phi công thiệt mạng.

Sự cố xảy ra lúc khoảng 14h15 giờ địa phương. Nhân chứng cho biết máy bay đang bay ở độ cao thấp thì bất ngờ mất kiểm soát và lao xuống đất. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy cột khói đen bốc cao phía sau khu vực đường băng có hàng rào bảo vệ, trong khi lực lượng cứu hỏa Dubai được triển khai để dập tắt đống đổ nát đang âm ỉ cháy.

Đây là vụ tai nạn thứ hai được biết đến liên quan đến tiêm kích Tejas - mẫu máy bay do Tập đoàn Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) sản xuất và sử dụng động cơ của General Electric (Mỹ). Tai nạn đầu tiên xảy ra năm 2024 trong một cuộc diễn tập ở Ấn Độ.

Tejas - có nghĩa là “rực sáng” trong tiếng Phạn - được xem là trọng tâm trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng không quân Ấn Độ vốn vẫn phụ thuộc nhiều vào các mẫu máy bay Nga và Liên Xô cũ. Triển lãm Hàng không Dubai năm nay kéo dài một tuần và được coi là sân chơi lớn của ngành công nghiệp hàng không - quốc phòng toàn cầu, nơi thường diễn ra những màn biểu diễn mạo hiểm.

Không quân Ấn Độ (IAF) thông báo đang thành lập hội đồng điều tra để xác định nguyên nhân tai nạn. Chính quyền Dubai cho biết các đội ứng cứu khẩn cấp đã kiểm soát hiện trường.

Tejas là mẫu chiến đấu cơ nội địa đầu tiên của Ấn Độ không dựa trên thiết kế nước ngoài. Công tác phát triển bắt đầu từ những nghiên cứu cách đây hơn 40 năm; chiếc đầu tiên ra mắt năm 2001. New Delhi dự kiến biên chế gần 220 chiếc Tejas và biến thể nâng cấp Mk-1A trong thập kỷ tới sau khi HAL hoàn thành các đơn hàng còn tồn đọng.

Tuy nhiên, tiến độ sản xuất đã nhiều lần bị chậm trễ do thiếu hụt động cơ từ General Electric, nguyên nhân được GE cho là sự gián đoạn chuỗi cung ứng hậu COVID-19.

Chuyên gia quốc phòng Francis Tusa (Anh) nhận định Tejas là bước tiến quan trọng của ngành công nghiệp hàng không quân sự Ấn Độ, dù đến nay xuất khẩu còn hạn chế. Ông cho biết Ấn Độ đang phát triển phiên bản Tejas Mark II với nhiều nâng cấp.