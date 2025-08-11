Tiêm kích F-35B của Anh hạ cánh khẩn cấp xuống Nhật Bản

(VTC News) -

F35B - máy bay trị giá 88 triệu bảng Anh, một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất thế giới buộc phải hạ cánh xuống sân bay quốc tế Kagoshima, Nhật Bản vào khoảng 11h30 ngày 11/8 (giờ địa phương).

Theo giới chức Nhật Bản, phi cơ Anh đang được kiểm tra các điều kiện để có thể sớm trở lại làm nhiệm vụ bay, song không tiết lộ trục trặc cụ thể. Đồng thời, đường băng ở sân bay phải đóng cửa trong khoảng 20 phút để nhân viên kỹ thuật di chuyển phi cơ sang đường lăn và kiểm tra.

Tiêm kích tàng hình F-35B của Anh hạ cánh khẩn cấp do lỗi kỹ thuật.

Hình ảnh do truyền thông Nhật Bản công bố cho thấy tiêm kích không có dấu hiệu hư hại nào ở bên ngoài. Đây là tiêm kích mang số hiệu 016, không phải máy bay đang gặp trục trặc và mắc kẹt ở Ấn Độ.

F-35B là phiên bản được phát triển cho thủy quân lục chiến Mỹ, nổi bật nhờ khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng (STOVL) cho phép nó hoạt động trên tàu đổ bộ có sàn đáp nhỏ hơn tàu sân bay thông thường. Tuy nhiên, hệ thống STOVL cồng kềnh khiến F-35B có tầm hoạt động và khả năng cơ động thua kém biến thể F-35A không quân và F-35C hải quân.

Ngoài Thủy quân lục chiến Mỹ, một số quốc gia đồng minh của Washington cũng đặt mua và đang biên chế dòng F-35B. Tính đến tháng 11/2023, ít nhất 16 tiêm kích F-35B của Mỹ và đồng minh gặp nạn, trong đó nhiều chiếc bị phá hủy hoàn toàn.

Đây cũng là sự việc xảy ra sau gần 2 tháng khi tiêm kích F-35B thuộc biên chế tàu sân bay HMS Prince of Wales suýt cạn dầu khi diễn tập ở Ấn Độ Dương, phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Thiruvananthapuram tại bang Kerala ở miền nam Ấn Độ.