Tích hợp 3 văn kiện thành Báo cáo chính trị: Tránh trùng lặp, tiết kiệm tiền của

Toàn văn dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được công bố để lấy ý kiến Nhân dân, cán bộ, đảng viên, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, từ ngày 15/10 đến ngày 15/11.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên văn kiện Đại hội được xây dựng dưới một văn kiện thống nhất gọi là Báo cáo chính trị.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký kiêm Ủy viên thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: Tiến Thắng)

Phân tích về điểm mới này, PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký kiêm Ủy viên thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, cho biết, thông thường, có 3 văn kiện được thông qua tại Đại hội Đảng.

Gồm: Báo cáo chính trị (báo cáo trung tâm); Báo cáo kinh tế - xã hội; Báo cáo về công tác xây dựng Đảng và tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng.

"Tại Hội nghị Trung ương 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo Tổng kết xây dựng đảng sẽ được tích hợp thành Báo cáo chính trị. Đây là quyết định mang tính lịch sử, thể hiện bước tiến về mặt nhận thức", ông Thông nói.

Chia sẻ về lý do tích hợp văn kiện, ông Thông cho rằng, điều này thể hiện đúng phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) xác định 5 phương thức lãnh đạo của Đảng, trong đó phương thức đầu tiên là Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn. Còn việc ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội do Chính phủ xây dựng và trình Quốc hội quyết định.

"Lần này, chúng ta không có Báo cáo kinh tế - xã hội trình Đại hội là thực hiện đúng với phương thức lãnh đạo của Đảng đã được xác định trong Cương lĩnh", nguyên Tổng Thư ký kiêm Ủy viên thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh.

Việc tích hợp ba báo cáo vào một báo cáo, theo ông Thông, sẽ giúp tránh trùng lặp và khắc phục được tình trạng không thống nhất.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông nêu rõ, Báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm, Báo cáo kinh tế - xã hội là báo cáo chuyên đề.

"Khi soạn thảo các báo cáo rất vất vả. Yêu cầu đặt ra là báo cáo chuyên đề không được chép lại báo cáo trung tâm, nhưng đồng thời báo cáo chuyên đề lại không được khác báo cáo chính trị", PGS.TS Nguyễn Viết Thông nói.

Giữ vai trò Ủy viên thường trực của Tiểu ban Văn kiện từ Đại hội IX đến Đại hội XIII, ông Thông cho hay, nếu Tiểu ban Văn kiện không phối hợp chặt chẽ với Tiểu ban Kinh tế - Xã hội và Tiểu ban Xây dựng Đảng sẽ có sự sai lệch, chồng chéo về nội dung, số liệu...

Bên cạnh đó, việc tích hợp sẽ tạo thuận lợi cho quá trình quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

"Nếu nhiều văn kiện thì sau Đại hội chúng ta lại quán triệt những điểm mới và cốt lõi trong Báo cáo chính trị, những điểm mới và cốt lõi trong Báo cáo kinh tế - xã hội, những điểm mới và cốt lõi trong Báo cáo về công tác xây dựng Đảng và tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng... Cứ học đi học lại, mất thời gian, tốn kém tiền của. Lần này tích hợp 3 báo cáo khắc phục được trùng lặp, từ đó tiết kiệm thời gian, tiền của", PGS.TS Nguyễn Viết Thông nói.

Ông Nguyễn Viết Thông cũng nêu thực tế, thời gian qua chưa có sự thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Lâu nay, Đại hội Trung ương rất nhiều văn kiện nhưng Đại hội từ cấp tỉnh đến cơ sở chỉ có một Báo cáo chính trị, không có báo cáo về kinh tế - xã hội và báo cáo về xây dựng Đảng riêng.

Do vậy, việc tích hợp các văn kiện thành Báo cáo chính trị đảm bảo sự thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Cơ sở nếu tham khảo Trung ương thì chỉ tham khảo một báo cáo.

Một lý do nữa được ông Thông đưa ra là chúng ta tham khảo kinh nghiệm của các đảng trên thế giới. Theo đó, Đại hội của nhiều đảng cộng sản và công nhân trên thế giới chỉ có báo cáo chính trị, báo cáo về Điều lệ Đảng.