Lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng qua VNeID

Chiều 15/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức họp báo quốc tế công bố dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân.

Ông Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Tại họp báo, ông Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho biết, có 3 dự thảo được công bố để lấy ý kiến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài.

Gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Thời gian lấy ý kiến là 1 tháng, từ ngày 15/10 đến ngày 15/11.

"Có 3 hình thức lấy ý kiến là: thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm; thông qua ứng dụng VNeID; thông qua thư", ông Lại Xuân Môn nói.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, việc công bố, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài vào các dự thảo thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe thấu đáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng thời nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân.

"Thông qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng", ông Lại Xuân Môn nhấn mạnh.