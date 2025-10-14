Thương vụ tiền số đình đám khiến Shark Bình vướng lao lý

(VTC News) -

Từng được biết đến là một doanh nhân nổi danh trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam, ông Nguyễn Hòa Bình (biệt danh Shark Bình) - Chủ tịch Tập đoàn NextTech - thời gian gần đây lại gây xôn xao dư luận khi bị một người nhận là CTO (Giám đốc kỹ thuật) của dự án AntEx tố là người đứng sau, chỉ đạo việc rút thanh khoản, khiến dự án bị sập, nhà đầu tư mất tiền.

Trước đó, dự án tiền mã hóa/tiền số AntEx từng là cái tên “làm mưa làm gió” trong giai đoạn thị trường crypto (tiền điện tử) tăng trưởng năm 2021. AntEx được giới thiệu từ tháng 9/2021 là hệ sinh thái Blockchain “Make in Vietnam”, với tham vọng phát triển sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và các ứng dụng tài chính số. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, giá trị token AntEx lao dốc, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng.

Ông Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án này thông qua quỹ Next100Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược, trong bối cảnh thời điểm đó các loại tài sản mã hoá chưa có cơ sở pháp lý tại Việt Nam.

Nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó, token AntEx lao dốc và mất tới 99% giá trị, website cùng các kênh mạng xã hội chính thức của dự án cũng lần lượt ngừng hoạt động.

Tháng 3/2023, AntEx bất ngờ đổi tên thành Rabbit (RAB) nhưng đồng token mới cũng tiếp tục giảm sâu, mất khoảng 95% giá trị so với mức đỉnh, làm dấy lên tranh cãi và nghi ngờ về tính minh bạch.

Ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình).

Gần đây, một “cộng sự cũ” ẩn danh tố Shark Bình có vai trò trung tâm trong vụ “lừa đảo” Antex/Rabbit. Cụ thể, người tố cáo nói: Shark Bình nắm “chìa khóa ví”, kiểm soát tài chính, có hành vi chỉ đạo xả token sau khi niêm yết.

Ông Bình cũng thừa nhận: "Trước kia, tôi từng đầu tư vào dự án phát hành tài sản số AntEx. Tuy nhiên, đội ngũ công nghệ đã có những hành vi sai trái rồi biến mất, khiến nhà đầu tư và cố vấn như tôi phải mang tiếng".

Lý giải về việc nhắc đến AntEx sau thời gian dài, ông Bình cho rằng, mình có trách nhiệm phải chia sẻ trải nghiệm của mình để cộng đồng cảnh giác, tránh thất bại, bị mất tiền, ảnh hưởng danh tiếng như ông đã bị...

"Họ tung coin, gom 3 - 5 triệu USD, rồi bắt đầu "hư". Phần lớn các dự án không triển khai tiếp hoặc thất bại, 99% coin rơi vào cảnh này. Nhà đầu tư mất tiền trong khi chủ dự án lại ôm tiền hưởng lợi một cách hợp pháp" , Shark Bình viết.

Làn sóng tranh cãi nổ ra khi Shark Bình thẳng thắn cảnh báo: "Đừng đắm đuối vào blockchain, Fintech, đồng coin...". Cộng đồng mạng "dậy sóng" bởi trước đây, "cá mập" này từng tham gia đầu tư phát triển dự án tài sản số AntEX.

Sau đó, một tài khoản ẩn danh đăng bài phản bác các tuyên bố của Shark Bình, khẳng định chính Chủ tịch NextTech là người đứng sau cú sập của AntEX, hưởng lợi tài chính nhưng lại nói bản thân bị lừa.

Một nhà đầu tư đã trình báo Công an TP Hà Nội về những nghi vấn liên quan đến dự án AntEx.

Chiều 14/10, Công an thành phố Hà Nội công bố thông tin các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech, do ông Nguyễn Hòa Bình (còn được gọi là Shark Bình) làm chủ tịch, và một số công ty liên quan. Ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình), bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án tiền số AntEx.

Trước đó, tại buổi họp báo Bộ Công an chiều 6/10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Công an thành phố đã nhận đơn trình báo liên quan đến dự án tiền số AntEx.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, ngay khi dư luận trên mạng xã hội, báo chí phản ánh thông tin về việc nhiều người mất tiền vì tham gia dự án tiền số AntEx cũng như việc Chủ tịch tập đoàn NextTech Shark Bình (Nguyễn Hoà Bình) và đội ngũ phát triển của đồng tiền số AntEx có những tố cáo lẫn nhau gây xôn xao mạng xã hội, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Qua rà soát các nguồn tin báo tố giác tội phạm, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội báo cáo đã tiếp nhận 1 trường hợp có đơn liên quan việc đầu tư Dự án tiền số AntEx. Đó là ông L.N.H. ở Ninh Bình gửi đơn tố giác với số tiền thiệt hại 2.000 USD (tương đương 47 triệu đồng).

Công an TP Hà Nội khẳng định những người có đơn tố giác tội phạm đều sẽ được Công an TP tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định theo đúng tinh thần "không có ngoại lệ, không có vùng cấm".

Ông Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1981 tại Hà Nội, là doanh nhân mảng công nghệ, hiện giữ chức Chủ tịch Tập đoàn NextTech. Ông tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, có bằng Thạc sĩ Tin học đô thị tại Nhật Bản. Năm 2001, khi mới 19 tuổi, ông thành lập PeaceSoft, doanh nghiệp phần mềm sau này phát triển thành hệ sinh thái NextTech, hoạt động trong các lĩnh vực fintech, thương mại điện tử và logistics với các thương hiệu như Nganluong.vn, BoxMe, mPOS, Vimo... Ngoài vai trò doanh nhân, ông được biết đến là một "cá mập" trong chương trình Shark Tank Việt Nam.