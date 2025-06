Thuê 11 xe ô tô tự lái rồi làm giả giấy tờ đem cầm cố

(VTC News) -

Ngày 18/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Đình Thế (SN 1991, trú xã Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương) và Trần Đình Hào (SN 1992, trú thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Thế và Hào bị công an bắt giữ

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng lợi dụng sự lỏng lẻo trong thủ tục cho thuê xe ô tô tự lái cũng như sự mất cảnh giác của chủ phương tiện để thực hiện hành vi lừa đảo. Cụ thể, các đối tượng thuê xe rồi lên mạng xã hội tìm người làm giấy tờ giả mang tên mình, sau đó mang xe đi cầm cố để chiếm đoạt tiền.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá. Ngày 2/6/2025, tổ công tác địa bàn số 3 đã bắt giữ thành công hai đối tượng chủ mưu là Phạm Đình Thế và Trần Đình Hào.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, giữa tháng 5/2025, Thế và Hào thuê chiếc ô tô Hyundai Kona BKS 37K-313.xx tại cơ sở cho thuê xe tự lái "T.V" ở thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên do anh M. làm chủ. Hai đối tượng thỏa thuận thuê xe trong thời hạn một tháng với giá 16 triệu đồng.

Sau khi lấy xe, Thế và Hào đã lên mạng xã hội đặt làm giả giấy đăng ký xe mang tên Phạm Đình Thế (người làm giấy tờ giả hiện chưa rõ danh tính), rồi mang phương tiện cùng giấy tờ giả đến cơ sở cầm đồ "Q.K" tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ để cầm cố, lấy số tiền 150 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, hai đối tượng chia nhau để tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng.