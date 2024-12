Lên mạng đặt làm giả giấy tờ ô tô, siêu lừa đảo đem bán xe cho nhiều người

(VTC News) -

Ngày 30/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Ngọc Đông (SN 1971, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đặng Ngọc Đông bị bắt giam. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Thăng Bình phát hiện Đặng Ngọc Đông có nhiều biểu hiện nghi vấn, bất minh về kinh tế nên tập trung các biện pháp xác minh, điều tra.

Kết quả điều tra xác định Đặng Ngọc Đông là chủ sở hữu xe ô tô hiệu Kia Rio, BKS 92A-089.95 và đã được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đăng ký.

Cuối năm 2021, Đông lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm và đặt làm giả 1 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô với thông tin giống như xe đang sở hữu trên cùng 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất đứng tên Đặng Ngọc Đông.

Sau khi có được các giấy tờ giả, ngày 13/12/2021, Đông đem xe ô tô trên bán cho V.Đ.H. (trú xã Bình Triều, huyện Thăng Bình) với giá 300 triệu đồng và giao cho V.Đ.H. 1 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả mà Đông đã làm trước đó.

Sau khi bán xe, Đông thuê lại chiếc xe trên từ V.Đ.H. để sử dụng cá nhân. Đổi lại, Đông giao cho V.Đ.H. 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất mà Đông đã làm giả.

Quá trình thuê xe sử dụng, đến ngày 18/5/2022, Đông tiếp tục đem xe ô tô trên bán cho bà H.T.T. (trú thị trấn Hà Lam) với giá 300 triệu đồng và giao cho bà T. giấy đăng ký xe ô tô thật.

Sau khi bán xe xong, Đông thuê lại chiếc xe ô tô trên của bà H. để sử dụng. Đến đầu năm 2024, Đông tiếp tục lên mạng xã hội Facebook đặt làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giống như trước. Sau khi có được giấy tờ giả, ngày 30/2/2024, Đông tiếp tục đem xe ô tô cùng giấy chứng nhận đăng ký giả đến cầm cố tại tiệm cầm đồ H.T. (thị trấn Hà Lam) do V.H.D. làm chủ và nhận 250 triệu đồng. Số tiền lừa đảo có được, Đông dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Quá trình điều tra, xác minh, làm việc với những người có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã thu giữ 3 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô cùng nhãn hiệu Kia Rio, BKS 92A-089.95 do Đặng Ngọc Đông đứng tên; 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cũng do ông Đặng Ngọc Đông đứng tên.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình thông báo những ai là nạn nhân liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Đặng Ngọc Đông thì liên hệ, trình báo Công an huyện Thăng Bình (qua điều tra viên Nguyễn Tấn Văn Diễn, số điện thoại: 0966.135.279) để được hướng dẫn, giải quyết.