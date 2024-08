Thúc đẩy hợp tác, đầu tư giữa TP Hải Phòng với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

(VTC News) -

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Trung Quốc, ngày 9/8, Đoàn công tác của lãnh đạo TP Hải Phòng do ông Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu làm trưởng đoàn tới khảo sát tại khu thương mại tự do thí điểm Vân Nam phân khu Côn Minh; Trung tâm Giao dịch và Đấu giá hoa cảnh quốc tế Côn Minh.

Đoàn công tác cũng tham dự Tọa đàm kết nối doanh nghiệp Hải Phòng - Vân Nam và làm việc với Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc).

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng - cùng đoàn công tác thăm khu thương mại tự do thí điểm Vân Nam.

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng khu thương mại tự do

Trong sáng 9/8, đoàn công tác được giới thiệu về quá trình xây dựng, vận hành và hoạt động của khu thương mại tự do thí điểm Vân Nam phân khu Côn Minh. Khu thương mại tự do được thành lập năm 2019 gồm các phân khu như: khu phát triển kinh tế Côn Minh, quận Quan Độ, khu kinh tế cảng hàng không Côn Minh và khu thuế quan tổng hợp Côn Minh.

Nhờ hoạt động hiệu quả, các khu thương mại trên tạo thuận lợi cho đầu tư và thương mại, mở cửa và đổi mới tài chính, đổi mới thể chế và tối ưu hóa môi trường kinh doanh.

Theo quy hoạch, đến cuối năm 2025, GDP của khu vực Côn Minh thuộc khu thương mại tự do thí điểm phấn đấu đạt 100 tỷ Nhân dân tệ, chiếm khoảng 10% GDP của thành phố Côn Minh và doanh thu thuế sẽ đạt 22 tỷ Nhân dân tệ, tạo ra khoảng 434.000 việc làm.

Lãnh đạo TP Hải Phòng mong muốn đại diện khu thương mại tự do thí điểm Vân Nam phân khu Côn Minh chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về lựa chọn những địa điểm, quy hoạch khu thương mại tự do để thu hút các công ty sản xuất, logistics, các khu công nghiệp; khả năng kết nối khu thương mại tự do với sân bay, bến cảng, khu liên hợp phân phối và nhà ga hàng hóa để bảo đảm tạo ra hiệu ứng tổng hợp bằng cách kết nối các doanh nghiệp.

Lãnh đạo TP Hải Phòng mong muốn được chia sẻ, trao đổi về các yêu cầu đối với doanh nghiệp; chính sách ưu đãi của khu thương mại tự do; quy trình quản lý vận hành, quy trình thẩm định, cấp phép của các cơ quan khi thành lập khu thương mại tự do; chế độ quản lý của cơ quan hải quan, các ưu đãi về thuế và mức độ tự động hoá, áp dụng CNTT trong các hoạt động khu thương mại tự do…

Tiếp đó, đoàn công tác của TP Hải Phòng tới tham quan và khảo sát tại trung tâm giao dịch và đấu giá hoa cảnh quốc tế Côn Minh. Đây là một công ty hoạt động dựa trên hoạt động đấu giá hoa, xây dựng các tiêu chuẩn đối với hoa, phát triển và quảng bá các giống mới.

Hiện nay, trung tâm có hơn 2.000 loại hoa tươi với hơn 40 chủng loại thông qua bán đấu giá tới các thành phố lớn của Trung Quốc, xuất khẩu tới trên 40 quốc gia và khu vực trên thế giới như: Thái Lan, Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Nga, Úc ...

Tọa đàm kết nối doanh nghiệp Hải Phòng - Vân Nam

Chiều 9/8, tại thành phố Côn Minh, ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng và ông Jason Choi, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sunwah Hồng Kông (Trung Quốc) đồng chủ trì tọa đàm kết nối doanh nghiệp Hải Phòng - Vân Nam.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng cho biết, những năm gần đây, Hải Phòng là một trong những địa phương nằm trong nhóm có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Hải Phòng cũng là một điểm sáng trong thu hút đầu tư FDI.

Với những lợi thế về vị trí địa lý; hệ thống hạ tầng đồng bộ, thuận lợi; môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cùng những chính sách ưu đãi dành cho các doanh nghiệp,TP Hải Phòng đã và đang trở thành là điểm đến hấp dẫn của các tập đoàn lớn, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, là điểm đến thành công của nhiều nhà đầu tư nước ngoài trong đó có nhiều doanh nghiệp của Trung Quốc.

Về dư địa thu hút đầu tư, Hải Phòng đang thành lập thêm 15 Khu công nghiệp để sẵn sàng thu hút các nhà đầu tư mới, cùng với đó nghiên cứu thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng với các dự án như: sân bay quốc tế Tiên Lãng, cảng Nam Đồ Sơn, khu thương mại tự do, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị mới...

Về hợp tác hành lang kinh tế giữa TP Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc), Hải Phòng tham gia tích cực và phát huy có hiệu quả vai trò, vị thế của động lực tăng trưởng quan trọng của phía Bắc.

Thành phố hoan nghênh và chào đón các doanh nghiệp tỉnh Vân Nam đến khảo sát thực tế, xúc tiến triển khai các dự án đầu tư tại Hải Phòng, đồng thời cam kết đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp.

Ông Jason Choi, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sunwah Hồng Kông (Trung Quốc), chia sẻ, Sunwah là một tập đoàn quốc tế đa lĩnh vực có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc), sở hữu hơn 100 công ty con.

Từ khi ký "Thỏa thuận khung hợp tác chiến lược" với tỉnh Vân Nam vào năm 2016, hợp tác giữa hai bên không ngừng phát triển. Tập đoàn Sunwah cũng thành lập Văn phòng đại diện khu vực Tây Nam tại thành phố Côn Minh.

Với những thế mạnh về phát triển dự án du lịch, văn hóa, chăm sóc sức khoẻ; chế biến thực phẩm; bất động sản, dịch vụ tài chính; truyền thông và công nghệ môi trường, Tập đoàn Sunwah mong muốn nghiên cứu, tìm hiều về môi trường đầu tư cũng như cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp của thành phố Hải Phòng với những ưu thế vượt trội, ưu đãi về thuế quan và hạ tầng khu công nghiệp.

Cùng với đó, Sunwah cũng cam kết sẽ đóng vai trò kết nối các doanh nghiệp của tỉnh Vân Nam và Hồng Kông (Trung Quốc) tìm hiểu môi trường đầu tư và xúc tiến trao đổi thương mại với thành phố Hải Phòng.

Trước sự quan tâm và đề xuất của các doanh nghiệp tỉnh Vân Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân cởi mở chia sẻ về những chính sách ưu đãi của Hải Phòng tại khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, khu công nghiệp với những ưu đãi vượt trội đối với các doanh nghiệp FDI.

Đồng thời, Phó Chủ tịch TP Hải Phòng khẳng định, Hải Phòng luôn tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp FDI, trong đó có doanh nghiệp Trung Quốc tới đầu tư với phương châm “Thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của TP Hải Phòng”.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng làm việc với ông Vương Dư Ba, Phó bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Tăng cường hợp tác toàn diện

Cuối giờ chiều 9/8, tại thành phố Côn Minh, Đoàn công tác làm việc với ông Vương Dư Ba, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Cùng dự có ông Hoàng Minh Sơn, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh, Trung Quốc.

Tại cuộc làm việc, ông Vương Dư Ba - Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam - giới thiệu với Đoàn công tác của TP Hải Phòng những nét khái quát về tỉnh Vân Nam. Vân Nam có lịch sử lâu đời, văn hóa phong phú, núi sông hùng vĩ và tài nguyên phong phú. Nơi đây được mệnh danh là khu vườn của thế giới.

Lợi thế địa lý của Vân Nam xưa có Con đường tơ lụa phía Nam, sau này có công trình kỳ tích Đường sắt Vân Nam - Việt Nam. Năm 2023, GDP của tỉnh đạt khoảng hơn 420 tỷ USD, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu thương mại đạt khoảng 36,8 tỷ USD.

Hiện nay, Vân Nam bắt tay vào hành trình mới xây dựng toàn diện hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, phát triển mạnh mẽ kinh tế tài nguyên, kinh tế khu công nghiệp và kinh tế cảng biển, đồng thời không ngừng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ông Vương Dư Ba bày tỏ ấn tượng về sự bứt phá mạnh mẽ của Hải Phòng thời gian qua và khẳng định Hải Phòng có nhiều lợi thế thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhà đầu tư Trung Quốc.

TP Hải Phòng và tỉnh Vân Nam là 2 địa phương tham gia cơ chế hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố (Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc).

Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam Vương Dư Ba tin tưởng chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác TP Hải Phòng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển trên các lĩnh vực: Xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; kết nối giao thương phát triển kinh tế; thu hút đầu tư và phát triển du lịch, vận tải đường sắt và đường bộ...

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, mong rằng Hải Phòng có thể học hỏi, trao đổi kinh nghiệm xây dựng và phát triển của tỉnh Vân Nam; tiếp tục cụ thể hóa các Tuyên bố chung mà lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đã đạt được nhân các chuyến thăm cấp nhà nước mỗi bên, thúc đẩy triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa TP Hải Phòng và tỉnh Vân Nam được ký kết vào tháng 12/2023, qua đó, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương trên mọi phương diện.

Trong lĩnh vực kinh tế, Bí thư Thành ủy Hải Phòng mong muốn tỉnh Vân Nam tăng cường hợp tác giữa Khu kinh tế Hải Phòng với Khu thương mại tự do tại Côn Minh; xúc tiến mở lại đường bay Hải Phòng - Vân Nam để tăng cường kết nối, thu hút du khách; đẩy nhanh lộ trình xây dựng tuyến đường sắt từ Hải Phòng đi Lào Cao kết nối với Vân Nam; thúc đẩy phát triển du lịch vốn là thế mạnh của hai địa phương.

Tại cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng giới thiệu về những kết quả đạt được của Hải Phòng trong công tác xây dựng Đảng; kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội. Bí thư Thành ủy Hải Phòng bày tỏ hy vọng, sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo hai địa phương, nhất là của Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam, sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hải Phòng và Vân Nam ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hải Phòng mời Tỉnh trưởng Tỉnh ủy Vân Nam và các lãnh đạo của tỉnh Vân Nam đến thăm và làm việc tại Hải Phòng để cùng giao lưu, trao đổi, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.