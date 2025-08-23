Thua Việt Nam 2 lần trong 1 tuần, Thái Lan sa thải HLV từng vô địch World Cup

(VTC News) -

Báo chí Thái Lan cho biết Liên đoàn bóng đá nước này vừa ra quyết định sa thải HLV trưởng đội tuyển nữ quốc gia - ông Futoshi Ikeda. Động thái này mang đến bất ngờ lớn cho người hâm mộ bởi nhà cầm quân người Nhật Bản tại vị chưa lâu.

Đầu năm 2025, chủ tịch FAT - bà Nualphan Lamsam quyết định bổ nhiệm ông Ikeda với kì vọng đưa bóng đá nữ Thái Lan trở lại đỉnh cao. Thực tế, với bản lý lịch của mình, ông Futoshi Ikeda đủ khả năng để mang đến nhiều nét tươi mới cho bóng đá nữ xứ chùa vàng. Nhưng bóng đá thì không chờ đợi một ai quá lâu.

HLV Futoshi Ikeda bị FAT sa thải.

Thành tích yếu kém tại AFF Cup nữ 2025 là một trong những nguyên nhân khiến FAT đi đến quyết định chia tay HLV Futoshi Ikeda. Ở giải đấu năm nay, Thái Lan nhận một loạt thất bại và chỉ có thể thắng các đội yếu như Indonesia, Campuchia.

Ở lượt trận cuối bảng A để tranh ngôi đầu, đội tuyển nữ Thái Lan thua Việt Nam với tỉ số 0-1. Tuy nhiên, các cô gái xứ chùa vàng không tạo được bất kỳ cơ hội nguy hiểm nào. Họ thua tối thiểu chủ yếu nhờ các cô gái Việt Nam phung phí rất nhiều cơ hội ghi bàn. Đến vòng bán kết, họ tiếp tục thua Myanmar và rồi lại thất bại nặng nề 1-3 trước chính Việt Nam ở trận tranh hạng Ba.

Thật khó để đổ hết trách nhiệm cho ông Ikeda. Bóng đá nữ Thái Lan đang trải qua giai đoạn chuyển giao lực lượng và bắt buộc phải tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ trẻ. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn duy trì đội hình kết hợp giữa cầu thủ trẻ và cựu binh. Philippines nhập tịch hàng loạt ngôi sao còn Australia vốn dĩ trên tầm bóng đá nữ Đông Nam Á.

Trong quá khứ, HLV Futoshi Ikeda từng để lại rất nhiều dấu ấn khi giúp Nhật Bản vô địch giải U19 nữ châu Á 2017, vô địch World Cup U20 nữ 2018 và dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản trong 4 năm. Bà Nuengruethai Sathongwien sẽ nắm vai trò huấn luyện viên tạm quyền đội tuyển nữ Thái Lan.