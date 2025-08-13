Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đàm phán với Mỹ để đạt được cam kết thuận lợi nhất

(VTC News) -

Nội dung trên được đề cập tại Công điện số 133 của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Dự báo những tháng cuối năm 2025 và thời gian tới, chúng ta có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Để bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8,3 - 8,5%, tạo nền tảng cho tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030 đạt hai con số, Thủ tướng yêu cầu các lãnh đạo bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trong đó, cần triển khai hiệu quả Nghị quyết về các giải pháp tổng thể ứng phó kịp thời, hiệu quả với chính sách thuế quan của Mỹ và kế hoạch thực hiện thỏa thuận thương mại đối ứng với Mỹ sau khi được ban hành.

Các bộ, ngành, địa phương phải xây dựng và triển khai chính sách, giải pháp hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng, doanh nghiệp chịu tác động từ chính sách thuế đối ứng của Mỹ, hỗ trợ triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc, tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục đàm phán thương mại với Mỹ để đạt được cam kết thuận lợi nhất cho Việt Nam, hướng đến hiệp định thương mại toàn diện, tăng cường quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - Mỹ theo hướng cân bằng và bền vững; triển khai nhanh các thỏa thuận thương mại đã ký, cam kết với Mỹ.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan phổ biến và hướng dẫn về chính sách thuế đối ứng của Mỹ, bao gồm mức thuế đối ứng đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam và các nội dung liên quan cho người dân, doanh nghiệp, nhất là các đối tượng chịu tác động trực tiếp.

Bộ Công Thương cũng được giao nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào đổi mới, hấp thụ và làm chủ công nghệ, nhất là công nghệ lõi, công nghệ nguồn; thúc đẩy bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung giải quyết đề xuất đầu tư các dự án nguồn điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, nhất là các tổ hợp điện khí, điện gió của các nhà đầu tư nước ngoài; xử lý dứt điểm trong tháng 8 các dự án điện tồn đọng kéo dài.

Trong tháng 8, Bộ Công Thương rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền việc sửa đổi, bổ sung, các quy định về: cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn; phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới, điện tự sản xuất, tự tiêu thụ…

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng mô hình "Cảng miễn thuế" để đưa Việt Nam trở thành trung tâm logistics lớn, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 10.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển công nghiệp giải trí, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/8; phê duyệt quyết định đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 trước ngày 10/9.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng phối hợp với TP.HCM, Hà Nội tổng kết, đánh giá việc thực hiện thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với người dân tại các khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500; nghiên cứu khả năng mở rộng phạm vi áp dụng, báo cáo Thủ tướng trong quý IV năm 2025.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ trong tháng 8 dự thảo Nghị quyết thực hiện Kết luận 115 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Khẩn trương trình cấp có thẩm quyền Đề án Phát triển kinh tế Nhà nước, bảo đảm đúng tiến độ yêu cầu.

Bộ Khoa học và Công nghệ được yêu cầu xây dựng chính sách đãi ngộ đặc biệt để thu hút ít nhất 100 chuyên gia khoa học công nghệ hàng đầu về nước làm việc.

Cũng theo chỉ đạo của Thủ tướng, các bộ ngành tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, quy mô lớn, nhất là trong lĩnh vực giao thông, năng lượng, yêu cầu khẩn trương hoàn thành kịp tiến độ Thủ tướng đã giao như đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Côn Đảo; Cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1) - thành phần 3…