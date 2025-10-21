Thủ tướng yêu cầu Phòng không - Không quân nghiên cứu xây dựng 'Vòm Phòng không bền vững'

(VTC News) -

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi phát biểu tại Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Quân chủng Phòng không - Không quân (22/10/1963 - 22/10/2025), diễn ra sáng 21/10.

Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự Quân chủng Phòng không - Không quân. (Ảnh: Viên Minh)

Thủ tướng khẳng định, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của việc xây dựng lực lượng phòng không, không quân, thể hiện tư duy chuẩn bị từ sớm, từ xa, chủ động, không để bị động, bất ngờ trước các cuộc tấn công chiến lược đường không của đối phương.

"Trải qua 62 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân chủng Phòng không - Không quân đã viết nên những trang sử vàng của lòng quả cảm, trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam, với những chiến công có ý nghĩa lịch sử, chiến lược, góp phần xoay chuyển cục diện cách mạng của đất nước ta", Thủ tướng nói.

Điểm lại quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân chủng với những mốc son lịch sử, nhất là chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", Thủ tướng cho biết, trong 12 ngày đêm, quân và dân, mà nòng cốt là lực lượng Phòng không - Không quân đã lập chiến thắng huyền thoại bắn rơi 81 máy bay Mỹ, trong đó có 34 pháo đài bay B-52, tạo bước ngoặt chiến lược xoay chuyển cục diện chiến tranh, buộc Mỹ phải nối lại đàm phán, ký Hiệp định Paris rút quân khỏi Việt Nam, tạo bước ngoặt chiến lược cho giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Quân chủng vừa là lực lượng chủ lực, nòng cốt, vừa là lực lượng hỗ trợ đắc lực, hiệu quả cho quân và dân ta "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào", giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

"Những chiến thắng tiêu biểu đó cùng vô vàn các chiến thắng khác đã khẳng định trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam, thể hiện nghệ thuật tác chiến độc đáo, sáng tạo của lực lượng Phòng không - Không quân, góp phần làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và dân tộc Việt Nam anh hùng", Thủ tướng nhấn mạnh.

Dù đất nước hòa bình, nhưng những người chiến sĩ Phòng không - Không quân vẫn không ngơi nghỉ, ngày đêm lặng thầm canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi tín hiệu radar, mỗi chuyến bay tuần tra là mệnh lệnh danh dự, là lời thề sắt son "Bầu trời Tổ quốc không bị xâm phạm".

Đồng thời, luôn xung kích trong khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế - xã hội...; mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân, đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển của đất nước những năm qua.

Theo Thủ tướng, trong giai đoạn tới, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Chiến tranh hiện đại có xu hướng ứng dụng công nghệ cao, vũ khí thông minh, phương tiện bay không người lái, tác chiến điện tử, không gian mạng… Đặc biệt, các cuộc chiến tranh gần đây cho thấy, tấn công đường không, tên lửa luôn là mũi đột kích chủ yếu, vì vậy, Phòng không - Không quân trở thành tuyến đầu của phòng thủ chiến lược quốc gia.

Thủ tướng đề nghị Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục phát huy truyền thống "trung với Đảng, hiếu với dân", phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nắm chắc tình hình, giữ vững chủ động chiến lược, không để bị động bất ngờ trên không và các mặt trận khác; gương mẫu, tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hiện đại hóa lực lượng.

"Phát triển lực lượng theo phương châm '3 không': Không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; Không kiêu binh, tự mãn với những chiến công đã có; Không sợ bất cứ kẻ thù nào, đã ra quân là chiến thắng", Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân cho Quân chủng Phòng không - Không quân. (Ảnh: Viên Minh)

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, trước tiên, Thủ tướng yêu cầu xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Thủ tướng yêu cầu chú trọng xây dựng lực lượng thật sự mạnh về con người, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị, năng lực thực tế và trình độ chuyên môn cao; Phát huy các giá trị truyền thống trở thành sức mạnh nội sinh, là động lực để xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Có chính sách thu hút, đào tạo, trọng dụng nhân tài, nhất là nhân sự kỹ thuật, công nghệ cao.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Quân chủng Phòng không - Không quân cần tiếp tục tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có kế sách trong xây dựng các lực lượng phòng không nhân dân, không quân toàn quân, tạo thành thế trận vững mạnh, rộng khắp.

Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không, luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi với bất cứ cuộc chiến tranh xâm lược nào của kẻ địch.

Quân chủng cũng phải chú trọng nghiên cứu, tổng kết lý luận quân sự, nghệ thuật quân sự, kinh nghiệm thực tiễn chiến đấu, phát triển cách đánh, tác chiến, đặc biệt là trong bảo vệ chủ quyền biển đảo; ứng phó với chiến tranh công nghệ cao.

Theo Thủ tướng, Quân chủng Phòng không - Không quân cần đột phá phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng lực chiến đấu và quản lý.

Quân chủng Phòng không - Không quân cần đẩy mạnh hiện đại hóa, tăng cường năng lực tự chủ công nghệ, nghiên cứu, sản xuất, chế tạo vũ khí, trang bị công nghệ cao, hiện đại; cải tiến, đổi mới trang thiết bị, sản xuất phụ tùng, linh kiện thay thế; Nâng cao năng lực sửa chữa, nâng cao độ tin cậy của các loại vũ khí, khí tài, trang bị, khai thác sử dụng có hiệu quả tính năng của các loại vũ khí, khí tài hiện có. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, số hóa trong quản lý và tác chiến.

"Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện thực chất, sát nhiệm vụ, sát đối tượng tác chiến; làm chủ vũ khí, trang bị công nghệ cao, hiện đại; tích hợp đồng bộ các hệ thống vũ khí, trang bị.

Nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân đội tiếp tục mua sắm, bổ sung vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp điều kiện kinh tế đất nước", Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhiệm vụ tiếp theo của Quân chủng Phòng không - Không quân được Thủ tướng đề cập là quản lý, kiểm soát và bảo vệ vững chắc không phận quốc gia.

Trong đó, Thủ tướng lưu ý phải giám sát và kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động bay của máy bay dân sự, quân sự, trong nước và nước ngoài; bảo vệ an toàn cho các trung tâm chính trị, kinh tế, quốc phòng; trong đó tập trung nghiên cứu xây dựng Đề án "Vòm Phòng không bền vững"...

Cũng theo yêu cầu của Thủ tướng, Quân chủng Phòng không - Không quân quan tâm cải thiện đời sống, vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; chăm lo, thực hiện tốt chính sách quân đội, hậu phương quân đội; công tác đền ơn đáp nghĩa.

Tiếp tục làm tốt công tác khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, xóa đói giảm nghèo, là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và mang tính nhân đạo.

Nhiệm vụ cuối cùng Thủ tướng lưu ý là tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công tác đối ngoại, giao lưu quốc tế, góp phần nâng tầm vị thế, uy tín của Quân chủng, của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Song song với đó, tăng cường hợp tác quốc, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo đảm vũ khí, trang bị và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh lịch sử 62 năm hào hùng, vẻ vang là giá trị tinh thần to lớn, là nguồn sức mạnh vô song để Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục là "Lá chắn thép" bảo vệ bầu trời Tổ quốc thiêng liêng và thiết lập thế trận phòng thủ chiến lược quốc gia; thể hiện ý chí, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trong thời đại mới.

"Chúng ta tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, toàn thể cán bộ, tướng lĩnh, cán và chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân", Thủ tướng phát biểu.