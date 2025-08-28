Quốc khánh 2-9

Cận cảnh pháo tự hành, radar hiện đại do Việt Nam tự sản xuất

Thứ Năm, 28/08/2025 17:24:00 +07:00

(VTC News) - Loạt khí tài hiện đại do Viettel nghiên cứu, sản xuất được giới thiệu tại Triển lãm thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ngày 28/8, Triển lãm thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được khai mạc tại Trung tâm triển lãm quốc gia (Hà Nội), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) mang đến triển lãm 50 sản phẩm công nghệ dân sự và quân sự.

Nhiều sản phẩm thuộc các nhóm công nghệ chiến lược quốc gia như mạng viễn thông thế hệ mới, chip bán dẫn, robot, an ninh mạng và hàng không vũ trụ.

Tại khu vực ngoài trời, trong không gian triển lãm của Bộ Quốc phòng, Viettel trình làng công nghệ quân sự tự nghiên cứu, sản xuất như pháo tự hành mặt đất hạng nặng; pháo phòng không; các hệ thống radar phòng không và cảnh giới biển.

Người dân thích thú chụp hình lưu niệm bên dàn khí tài quân sự của Việt Nam tại triển lãm.

Chó robot do Viettel tự phát triển.

Các phương tiện bay không người lái (UAV) đa năng tầm xa và tổ hợp chống UAV phục vụ tác chiến hiện đại cũng được giới thiệu tại triển lãm lần này.

Tổ hợp trinh sát, gây nhiễu phương tiện bay không người lái cấp chiến thuật là vũ khí tác chiến hiện đại, do các kỹ sư Việt Nam nghiên cứu chế tạo, có khả năng trinh sát, phát hiện, nhận dạng, định hướng, gây nhiễu phương tiện bay không người lái nhằm bảo vệ các khu vực trọng yếu.

Tổ hợp pháo phòng không cỡ nòng 57mm có khả năng bảo vệ trận địa phòng không, sân bay, cầu cảng, nhà máy và các cơ sở quan trọng khỏi các đối tượng tấn công đường không như máy bay, trực thăng, quân dù, tên lửa, UAV.

Viettel đang dần làm chủ công nghệ chip bán dẫn.

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn là một trong những vũ khí hiện đại do Viettel phát triển hoàn toàn. Đây là tổ hợp tên lửa bắn từ bờ, có thể khai hỏa các đạn tên lửa hành trình đối hạm.

Việc giới thiệu những khí tài quân sự hiện đại do Viettel nghiên cứu, sản xuất cho thấy khả năng làm chủ động nghệ trong tình hình mới của Việt Nam.

TIẾN THẮNG(Nguồn ảnh: Viettel)
