Cận cảnh pháo tự hành, radar hiện đại do Việt Nam tự sản xuất

Tổ hợp trinh sát, gây nhiễu phương tiện bay không người lái cấp chiến thuật là vũ khí tác chiến hiện đại, do các kỹ sư Việt Nam nghiên cứu chế tạo, có khả năng trinh sát, phát hiện, nhận dạng, định hướng, gây nhiễu phương tiện bay không người lái nhằm bảo vệ các khu vực trọng yếu.