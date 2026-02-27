Thủ tướng yêu cầu khai thác cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy

(VTC News) -

Thủ tướng chỉ đạo bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí.

Toà nhà số 32 Tô Hiệu (phường Hà Đông, Hà Nội) từng là trụ sở của Viện Kiểm sát để hoang hoá, xuống cấp nhiều năm.

Với các cơ sở nhà, đất dôi dư, khẩn trương hoàn thành việc chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý hoặc xử lý theo hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Với các cơ sở nhà, đất thực hiện tạm bàn giao, tiếp nhận trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, lãnh đạo các bộ ngành cần chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tạm bàn giao, tiếp nhận hoàn thiện thủ tục để báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định giao, điều chuyển, chuyển giao tài sản theo quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày tạm bàn giao, tiếp nhận.

Với các cơ sở nhà, đất cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiếp tục quản lý, sử dụng hoặc được giao, điều chuyển để làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, Thủ tướng lưu ý rà soát để bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành.

Với phần diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức (nếu có) thì báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền giao, điều chuyển tài sản quyết định giao, điều chuyển phần diện tích này cho cơ quan, tổ chức, đơn vị khác quản lý, sử dụng nếu phù hợp hoặc quyết định giao, điều chuyển cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý, sử dụng trong trường hợp không có cơ quan, tổ chức, đơn vị phù hợp để giao, điều chuyển.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong bố trí, sắp xếp, xử lý, khai thác trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí tài sản.

Tăng cường thanh tra, xử lý vi phạm trong bố trí tài sản công

Thủ tướng giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng để bảo đảm cơ sở pháp lý, tăng cường phân cấp, phân quyền và đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác tài sản công.

Với các cơ sở nhà, đất thực hiện tạm bàn giao, tiếp nhận trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tạm bàn giao, tiếp nhận hoàn thiện thủ tục để báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định giao, điều chuyển, chuyển giao tài sản theo quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày tạm bàn giao, tiếp nhận.

Với các cơ sở nhà, đất đã thực hiện chuyển đổi công năng trước khi điều chỉnh quy hoạch, các địa phương cần cập nhật, điều chỉnh ngay quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn và các quy hoạch khác có liên quan sau khi thực hiện chuyển đổi công năng, giao, điều chuyển nhà, đất.

Với các cơ sở nhà, đất cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiếp tục quản lý, sử dụng hoặc được giao, điều chuyển để làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý, sử dụng nhà, đất rà soát để bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành.

Với các cơ sở nhà, đất đã được cơ quan, người có thẩm quyền quyết định thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý thì các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận quản lý, xử lý tài sản khẩn trương lập phương án khai thác, xử lý tài sản theo quy định của pháp luật để kịp thời đưa tài sản vào khai thác hoặc xử lý, tránh thất thoát, lãng phí.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý tiếp tục rà soát việc quản lý, sử dụng xe ô tô, máy móc, thiết bị phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo tiêu chuẩn, định mức được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Trong đó, kịp thời xử lý tài sản dôi dư theo hướng: với tài sản còn sử dụng được thì điều chuyển ngay cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn thiếu tài sản để sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm chi ngân sách; với tài sản hỏng, không còn sử dụng được hoặc không có cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu tiếp nhận thì khẩn trương thanh lý, thu tiền nộp ngân sách.

Căn cứ phạm vi dự toán ngân sách được giao và nguồn kinh phí được phép sử dụng để thực hiện mua sắm tài sản còn thiếu hoặc cần thay thế, bảo đảm cơ sở vật chất cho mô hình tổ chức bộ máy mới, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong giai đoạn mới.

Cũng theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, các địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong bố trí, sắp xếp, xử lý, khai thác trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí tài sản.