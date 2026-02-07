Hoàn thành sắp xếp các thôn, tổ dân phố trong quý II/2026

(VTC News) -

Nội dung trên được Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đưa ra tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, sáng 7/2.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng.

Quản lý cán bộ cấp chiến lược còn hạn chế

Ông Lê Minh Hưng nhấn mạnh, công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII được đặt đúng vị trí "then chốt", tiến hành thường xuyên, triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ cả về "xây" và "chống" với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo được bước đột phá mạnh mẽ với nhiều thành tựu, khẳng định là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

"Kết quả của việc đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính vừa qua đã khẳng định sự đột phá, đổi mới tư duy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, thực sự là cuộc cách mạng mang tính lịch sử, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao", ông Lê Minh Hưng nói.

Tuy nhiên, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thẳng thắn nhìn nhận, công tác xây dựng Đảng vẫn còn một số hạn chế, đã được nêu trong văn kiện và Nghị quyết Đại hội, như: Công tác tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có nhiều đổi mới, cách làm hay, song có mặt vẫn chưa bắt kịp với yêu cầu phát triển của đất nước.

Bên cạnh đó, công tác cán bộ còn một số bất cập; kiểm soát quyền lực và quản lý cán bộ cấp chiến lược còn hạn chế...

Theo ông Lê Minh Hưng, Đảng ta xác định mục tiêu xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIV là "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, tự đổi mới để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh, nâng tầm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng".

Trên cơ sở đó, Đại hội thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên 10 nội dung công tác xây dựng Đảng; đồng thời, đặc biệt nhấn mạnh ba giải pháp đột phá.

Một là nâng cao năng lực tự đổi mới, tự hoàn thiện để tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; nâng cao năng lực hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng; đổi mới việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng.

Hai là triển khai hoạt động có hiệu quả tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới bảo đảm vận hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

"Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ bảo đảm khách quan, dân chủ, thực chất, hiệu quả, nhất là công tác thẩm định, đánh giá cán bộ theo đúng chủ trương 'có vào, có ra', 'có lên, có xuống'; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ cấp cơ sở", Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Ba là tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phân cấp, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả. Đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cải cách tiền lương, quy định về chế độ phụ cấp kiêm nhiệm

Ông Lê Minh Hưng cho biết, các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nêu trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình và nguồn lực trong Chương trình hành động của Ban Chấp hành trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với trên 100 nhiệm vụ cụ thể về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

"Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu phải chủ động chuyển từ 'nhận thức đúng' thành 'tổ chức triển khai có hiệu quả'; từ 'quyết tâm cao' thành 'kết quả rõ'; kết hợp 'chỉ đạo, điều hành' với 'kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm' triển khai 10 nhóm nhiệm vụ", ông Lê Minh Hưng nói.

10 nhóm nhiệm vụ gồm: Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị; Xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng; Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức; Tăng cường công tác dân vận, thắt chặt và làm sâu sắc hơn mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng; Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; Tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Tiếp tục đẩy mạnh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Về nhóm nhiệm vụ xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban đảng Trung ương và các cơ quan liên quan, nhất là Đảng uỷ Quốc hội, Đảng uỷ Chính phủ, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đánh giá 2 năm và 5 năm việc thực hiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới (hoàn thành vào năm 2027 và năm 2030).

Tiếp tục rà soát, bổ sung các quy định về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy; tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong các cơ quan đơn vị bên trong ở Trung ương và địa phương.

Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với các cơ quan đổi mới, hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông, báo chí quốc gia, 2 viện hàn lâm khoa học xã hội và khoa học công nghệ (hoàn thành trong quý IV/2026).

Ban Tổ chức Trung ương cũng được yêu cầu tham mưu Bộ Chính trị ban hành quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo hướng phân cấp quản lý biên chế cho các cấp ủy trực thuộc Trung ương (hoàn thành trong quý I/2026).

"Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ được giao nhiệm vụ chủ trì, hướng dẫn việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, doanh nghiệp nhà nước theo đúng định hướng của Trung ương; sắp xếp các thôn, tổ dân phố ở xã, phường và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới (hoàn thành trong quý II/2026)", ông Lê Minh Hưng nói.

Về nhóm nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, ông Lê Minh Hưng cho hay, Ban Tổ chức Trung ương được yêu cầu chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tập trung tham mưu Tổng kết Nghị quyết số 26 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" (hoàn thành trong năm 2027).

Đảng ủy Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu xây dựng Chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài, nhất là các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững; nghiên cứu cơ chế tạo sự liên thông giữa khu vực công và khu vực tư (hoàn thành trong tháng 4/2027).

"Tiến hành cải cách chính sách tiền lương, quy định về chế độ phụ cấp kiêm nhiệm, chính sách nhà ở xã hội với cán bộ, công chức, viên chức có khó khăn về nhà ở, chính sách bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công phù hợp với thực tiễn (hoàn thành trong năm 2026)", Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ nhiệm vụ của Đảng ủy Chính phủ.

Đảng ủy Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện số hoá hồ sơ cán bộ từ cơ sở và kết nối liên thông đồng bộ giữa các cơ quan (hoàn thành trong tháng 6/2026).

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ khai thực hiện đồng bộ các quy định, quy chế về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, cho thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm nguyên tắc "có vào, có ra", "có lên, có xuống", đánh giá cán bộ thường xuyên, liên tục, đa chiều, theo kết quả, sản phẩm cụ thể.