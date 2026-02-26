26/02/2026 17:21:00 +07:00

Thủ tướng phân công thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương

26/02/2026 17:21:00 +07:00
Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương để đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết của Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 339 phân công Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương để đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các Nghị quyết của Chính phủ nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Quyết định nêu rõ, Thủ tướng phân công nhiệm vụ các Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương để đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết của Chính phủ, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công.

Các Thành viên Chính phủ cũng chủ trì làm việc với các địa phương về tình hình triển khai tháo gỡ các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài theo Nghị quyết số 170/2024 và Nghị quyết số 265/2025 của Quốc hội; tình hình triển khai các công trình, dự án trọng điểm đã được khởi công trong năm 2025; tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; tình hình triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Mục tiêu làm việc của các Thành viên Chính phủ với các địa phương nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

STTThành viên Chính phủĐịa phương làm việc
1Thủ tướng Phạm Minh ChínhTP Hà Nội, TP.HCM
2Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa BìnhQuảng Ngãi, Lâm Đồng
3Phó Thủ tướng Trần Hồng HàHà Tĩnh, Quảng Trị
4Phó Thủ tướng Lê Thành LongAn Giang, Cà Mau
5Phó Thủ tướng Hồ Đức PhớcGia Lai, Đắk Lắk
6Phó Thủ tướng Bùi Thanh SơnPhú Thọ, Tuyên Quang
7Phó Thủ tướng Nguyễn Chí DũngNghệ An
8Phó Thủ tướng Mai Văn ChínhTây Ninh
9Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh TràLào Cai
10Phó Thủ tướng Hồ Quốc DũngTP Cần Thơ, Vĩnh Long
11Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn GiangThái Nguyên
12Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam QuangHưng Yên
13Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức ThắngĐồng Nai
14Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài TrungTP Huế
15Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn SơnNinh Bình
16Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải NinhKhánh Hòa
17Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị HồngTP Đà Nẵng
18Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn ThắngĐiện Biên
19Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng MinhCao Bằng
20Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh HùngTP Hải Phòng
21Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh BìnhĐồng Tháp
22Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc DungThanh Hóa
23Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn HùngQuảng Ninh
24Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim SơnLai Châu
25Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng LanBắc Ninh
26Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng PhongSơn La
27Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh HùngLạng Sơn

Thành viên Chính phủ chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn công tác làm việc với địa phương (hoàn thành trước ngày 8/3) theo hình thức phù hợp, báo cáo Thủ tướng về nội dung, kết quả làm việc, trong đó phân tích rõ nguyên nhân khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Thủ tướng giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo chuẩn bị nội dung báo cáo, gửi các Thành viên Chính phủ chủ trì đoàn công tác trước ngày 3/3 để phục vụ cho buổi làm việc.

Các bộ, cơ quan trung ương có Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan là Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương, báo cáo Thủ tướng kết quả làm việc trước ngày 10/3, đồng thời gửi Bộ Tài chính để tổng hợp.

