Thủ tướng phân công thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 339 phân công Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương để đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các Nghị quyết của Chính phủ nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
Quyết định nêu rõ, Thủ tướng phân công nhiệm vụ các Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương để đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết của Chính phủ, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công.
Các Thành viên Chính phủ cũng chủ trì làm việc với các địa phương về tình hình triển khai tháo gỡ các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài theo Nghị quyết số 170/2024 và Nghị quyết số 265/2025 của Quốc hội; tình hình triển khai các công trình, dự án trọng điểm đã được khởi công trong năm 2025; tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; tình hình triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Mục tiêu làm việc của các Thành viên Chính phủ với các địa phương nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
|STT
|Thành viên Chính phủ
|Địa phương làm việc
|1
|Thủ tướng Phạm Minh Chính
|TP Hà Nội, TP.HCM
|2
|Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình
|Quảng Ngãi, Lâm Đồng
|3
|Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà
|Hà Tĩnh, Quảng Trị
|4
|Phó Thủ tướng Lê Thành Long
|An Giang, Cà Mau
|5
|Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc
|Gia Lai, Đắk Lắk
|6
|Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn
|Phú Thọ, Tuyên Quang
|7
|Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng
|Nghệ An
|8
|Phó Thủ tướng Mai Văn Chính
|Tây Ninh
|9
|Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà
|Lào Cai
|10
|Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng
|TP Cần Thơ, Vĩnh Long
|11
|Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang
|Thái Nguyên
|12
|Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang
|Hưng Yên
|13
|Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng
|Đồng Nai
|14
|Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung
|TP Huế
|15
|Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn
|Ninh Bình
|16
|Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh
|Khánh Hòa
|17
|Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng
|TP Đà Nẵng
|18
|Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng
|Điện Biên
|19
|Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh
|Cao Bằng
|20
|Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng
|TP Hải Phòng
|21
|Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình
|Đồng Tháp
|22
|Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung
|Thanh Hóa
|23
|Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng
|Quảng Ninh
|24
|Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn
|Lai Châu
|25
|Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan
|Bắc Ninh
|26
|Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong
|Sơn La
|27
|Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng
|Lạng Sơn
Thành viên Chính phủ chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn công tác làm việc với địa phương (hoàn thành trước ngày 8/3) theo hình thức phù hợp, báo cáo Thủ tướng về nội dung, kết quả làm việc, trong đó phân tích rõ nguyên nhân khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (nếu có).
Thủ tướng giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo chuẩn bị nội dung báo cáo, gửi các Thành viên Chính phủ chủ trì đoàn công tác trước ngày 3/3 để phục vụ cho buổi làm việc.
Các bộ, cơ quan trung ương có Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan là Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương, báo cáo Thủ tướng kết quả làm việc trước ngày 10/3, đồng thời gửi Bộ Tài chính để tổng hợp.
Bình luận