Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà ở sau bão kịp đón Tết

Ngày 12/11, Thủ tướng ký Công điện số 214 về việc khẩn trương thống kê, đánh giá thiệt hại và tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão, lũ tại khu vực Trung Bộ.

Lực lượng Quân đội hỗ trợ người dân Quảng Ngãi lợp lại mái nhà sau bão số 13. (Ảnh: Tấn Thành)

Công điện nêu, cuối tháng 10 và đầu tháng 11, các địa phương từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk liên tiếp bị thiên tai, bão, lũ. Đặc biệt là đợt mưa lũ lịch sử kéo dài tại Huế và Đà Nẵng sau bão số 12 và bão số 13 với sức gió mạnh "lũ chồng lũ, bão chồng bão" gây thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa, trường học, cơ sở hạ tầng thiết yếu, sản xuất kinh doanh, nhất là nuôi trồng thủy hải sản, ảnh hưởng rất lớn đến sinh kế, thu nhập, đời sống của Nhân dân.

Thủ tướng đề nghị Bí thư và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk chỉ đạo rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác nhu cầu hỗ trợ về lương thực, kịp thời hỗ trợ chỗ ở, lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị thiệt hại chưa thể khôi phục được hoạt động sản xuất kinh doanh, có nguy cơ thiếu đói, đặc biệt lưu ý những hộ có nhà bị sập đổ, trôi, hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn.

Lãnh đạo các địa phương cũng cần chỉ đạo chính quyền cơ sở và cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác, lập danh sách các hộ dân có nhà ở bị sập đổ, trôi, nhà bị thiệt hại nặng không thể khôi phục được, gia đình thuộc diện hộ nghèo, gia đình thuộc các đối tượng chính sách có nhà ở bị hư hại, tốc mái do bão, lũ để tập trung triển khai ngay các chính sách hỗ trợ của Nhà nước trước ngày 14/11.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu các địa phương huy động thêm nguồn lực khác từ Mặt trận Tổ quốc, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân và bố trí lực lượng hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà ở, hoàn thành trước ngày 31/12, đảm bảo người dân có nhà mới đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Với các hộ không thể xây dựng lại nhà ở tại nơi ở cũ, buộc phải di dời để bảo đảm an toàn, chính quyền địa phương phải chủ động bố trí, sắp xếp quỹ đất ở những nơi bảo đảm an toàn cho người dân. Người đứng đầu Chính phủ lưu ý quá trình rà soát, đánh giá, thống kê, lập danh sách và tổ chức hỗ trợ phải bảo đảm công khai, minh bạch, chống các hành vi trục lợi, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Các địa phương cũng được giao rà soát, xác định cụ thể nhu cầu hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi và các vật tư cần thiết khác để khôi phục sản xuất nông nghiệp, gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 15/11 để tổng hợp, phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý xuất cấp ngay theo quy định đối với những hàng hóa thuộc danh mục hàng dự trữ quốc gia.

Với các loại giống cây trồng, vật nuôi, vật tư không thuộc danh mục hàng dự trữ quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương liên hệ với các cơ sở sản xuất giống, nhà cung cấp dịch vụ để kịp thời bổ sung nguồn cung hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất ngay sau bão lũ, sớm ổn định lại đời sống cho Nhân dân.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khôi phục ngay các công trình hạ tầng thiết yếu, trước hết là các trường học, trạm y tế, bệnh viện để bảo đảm việc học tập cho học sinh, sinh viên và dịch vụ khám chữa bệnh cho Nhân dân ngay sau bão lũ; khắc phục nhanh nhất sự cố để khôi phục các dịch vụ cung cấp điện, nước, sóng viễn thông; khắc phục công trình giao thông, thủy lợi, hồ đập, đê điều bị sự cố, hư hỏng trong thiên tai.

Trong ngày 13/11 các địa phương tổng hợp báo cáo đầy đủ, chính xác tình hình thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả bão, lũ trên địa bàn, đề xuất cụ thể nhu cầu hỗ trợ từ trung ương (nếu có) gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan có liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, kịp thời phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan giải quyết kiến nghị của các địa phương về hỗ trợ vật tư, hóa chất, giống cây trồng, vật nuôi để khôi phục sản xuất sau bão lũ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 14/11.

Bộ trưởng Tài chính chỉ đạo triển khai ngay các chính sách hỗ trợ, kịp thời chi trả bảo hiểm đối với doanh nghiệp để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau bão lũ.

Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu có các gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ Nhân dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả lụt bão, khôi phục sản xuất kinh doanh.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an chỉ đạo triển khai các lực lượng quân đội, công an và các lực lượng khác theo đề nghị của địa phương để tiếp tục hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ, nhất là trong việc khôi phục các cơ sở giáo dục, y tế, nhà ở, công trình giao thông...