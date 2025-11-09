Đời sống

La liệt nhà xưởng vỡ vụn sau bão Kalmaegi, doanh nghiệp ở Gia Lai điêu đứng

Chủ Nhật, 09/11/2025 17:52:41 +07:00

(VTC News) - Sau khi bị bão Kalmaegi càn quét, khu công nghiệp Nhơn Hội tan hoang, la liệt nhà xưởng đổ sập, vỡ nát khiến chủ doanh nghiệp điêu đứng.

Khu công nghiệp Nhơn Hội tan hoang sau bão Kalmaegi.

Bão Kalmaegi khiến hàng loạt nhà xưởng trong Khu công nghiệp Nhơn Hội (Khu kinh tế Nhơn Hội, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) phút chốc trở thành đống hoang tàn.

Những khu nhà xưởng với diện tích rộng lớn chỉ vài giờ sau bão trở thành đống sắt vụn.

Đây là khu nhà xưởng vừa được doanh nghiệp xây dựng.

Hàng chục nhà xưởng khác trong khu công nghiệp cũng bị cơn bão xé toạc.

Kho bãi bị tốc mái hoàn toàn.

Những tấm tôn kim loại bị gió cuốn bay, mắc kẹt trên cây, dây điện, hoặc nằm ngổn ngang.

Bên trong nhà xưởng, những trụ sắt chịu lực, kích thước lớn cũng không chịu nổi sức quật của cơn bão.

Chiều 9/11, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tình Gia Lai kiểm tra hiện trạng các doanh nghiệp sau khi bão Kalmaegi đổ bộ. Người đứng đầu tỉnh Gia Lai xót xa trước cảnh tượng hoang tàn, lượng lớn tài sản của doanh nghiệp bị bão cuốn đi.

"UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm khôi phục lại hệ thống điện, nước để doanh nghiệp thuận lợi trong việc xây dựng lại. Đồng thời, tỉnh họp bàn, đề xuất phương án giảm thuế cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khắc phục khó khăn", ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thông tin tại buổi kiểm tra.

Ông Võ Đình Long (58 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển KCN Quihub chia sẻ: "Kalmaegi là cơn bão tôi thấy khủng khiếp nhất suốt 43 năm qua, chúng tôi tự hiểu đây là thiên tai nên trước mắt doanh nghiệp phải tự cứu mình. Đồng thời chúng tôi kiến nghị các công ty bảo hiểm nhanh chóng đánh giá lại mức độ thiệt hại để hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất".

Không riêng gì các nhà xưởng mà trong khu công nghiệp Nhơn Hội, nhiều hệ thống điện cũng bị đứt, hư hỏng, các tuyến đường bị đất đá vùi lấp, nhiều kết cấu hạ tầng bị hư hỏng nặng sau khi cơn bão số 13 càn quét.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến sáng 9/11/2025, cơn bão số 13 (Kalmaegi) làm 6 người chết; 35 người bị thương; 344 nhà bị thiệt hại hoàn toàn; 32.174 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 99 tàu bị chìm, hư hỏng; 54.365 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hơn 7.500 tỷ đồng.

Nguyễn Gia
