Thủ tướng: Xây dựng khu kinh tế hàng không hiện đại, hội nhập quốc tế

Sáng 7/3, tại tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan: Dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội; Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh).

Thủ tướng đề nghị tập trung xây dựng sân bay Gia Bình lưỡng dụng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; đồng thời xây dựng khu kinh tế hàng không, trong đó có khu thương mại tự do thế hệ 2 hiện đại, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp kiểm tra trên công trường đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội; Kiểm tra xây dựng khu tái định cư tại xã Gia Bình và Đông Cứu và Kiểm tra tiến độ thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Đại diện tỉnh Bắc Ninh và TP Hà Nội báo cáo với Thủ tướng về dự án xây dựng đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, công tác giải phóng mặt bằng, tổng diện tích trên địa bàn TP Hà Nội khoảng 201 héc-ta, đến nay đã thu hồi đất công và chi trả tiền đền bù cho người dân với tổng diện tích có thể bàn giao cho Nhà đầu tư 163 héc-ta (đạt khoảng 81%). Tổng diện tích giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh khoảng 17 hé-ta, hiện nay, đang tiến hành thu thập dữ liệu bản đồ và chưa phê duyệt phương án đối với các hộ gia đình.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội theo phương thức (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Trong phạm vi dự án có định hướng 2 tuyến đường sắt gồm: Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và dự án đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh có tính chất kỹ thuật phức tạp, yêu cầu cao về an toàn và hạ tầng đồng bộ.

Ngoài ra, lân cận tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Thủ đô Hà Nội có tuyến đường điện hiện trạng 500kV nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Thủ tướng cho rằng, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có ý nghĩa quan trọng, khi đi vào vận hành, sân bay Gia Bình được kỳ vọng trở thành đầu mối logistics hàng không quan trọng.

Đối với Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được phân kỳ thành 2 giai đoạn, hiện tập trung triển khai giai đoạn 1.1 và 1.2 tạo nền tảng cho giai đoạn 2 phát triển đến năm 2050.

Dự kiến trong giai đoạn 01 (2025-2030), Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đón 30 triệu hành khách/năm. Giai đoạn 01 (2025-2027) dự án được khởi công ngày 19/08/2025, dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng và giao đất/cho thuê toàn bộ 1844 héc-ta diện tích đất thực hiện dự án và dự kiến 03/2027 hoàn thành các hạng mục, công trình phục vụ Hội nghị APEC.

Trong giai đoạn 1.2 (2026-2030), dự kiến Quý II/2028 hoàn thành các hạng mục, công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, công trình bảo vệ môi trường, hạ tầng kỹ thuật bảm đảo cho điều kiện bay và các công trình thiết yếu khác và Quý IV/2029 hoàn thành cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu máy bay và các hạng mục, công trình còn lại.

Hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được triển khai tích cực, đã thu hồi và bản giao 1.259 héc-ta đất đạt 66%, chi trả và bàn giao 260 héc-ta đất (tương đương 60%); đồng thời di dời gần 5.000 ngôi mộ nằm trong phạm vi dự án của xã Gia Bình và xã Nhân Thắng.

Đến nay, dự án đang tập trung thi công nhà ga VIP của Sân bay Gia Bình theo đúng tiến độ với các hạng mục nền cơ bản hoàn thành.

Sau khi kiểm tra, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, nhà thầu, chủ đầu tư dự án. Thủ tướng cho rằng, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có ý nghĩa quan trọng, khi đi vào vận hành, sân bay Gia Bình được kỳ vọng trở thành đầu mối logistics hàng không quan trọng, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa quy mô lớn cho toàn vùng công nghiệp trọng điểm phía Bắc.

Hoan nghênh chủ đầu tư và Bộ Công an, tỉnh Bắc Ninh, nhà đầu tư đã triển khai thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan rất tích cực, Thủ tướng đánh giá, các hạng mục nhà ga VIP, Đài kiểm soát không lưu, đường cất hạ canh đang được triển khai rất tích cực và nhấn mạnh.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Mục tiêu là xây dựng sân bay lưỡng dụng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; xây dựng sân bay thông minh, văn minh, hiện đại. Mục tiêu thứ hai là xây dựng khu kinh tế hàng không, trong đó có khu thương mại tự do thế hệ 2 hiện đại, mở, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Mục tiêu thứ hai là mở ra không gian phát triển mới, hiện đại cho Hà Nội, Bắc Ninh và khu vực Đồng bằng sông Hồng. Thứ tư là kết nối giao thông hiện đại giữa Hà Nội, Đồng bằng sông Hồng với Trung Quốc và cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân".

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bắc Ninh điều chỉnh quy hoạch có tầm nhìn 100 năm sau, hoàn thành trong tháng 3/2026. Về cơ chế, chính sách, Thủ tướng yêu cầu vận dụng cơ chế đã có của Nghị quyết hiện có bổ sung vào Nghị quyết của Chính phủ; giao Bộ Công an chủ trì, trong tuần tới phải trình dự thảo Nghị quyết để Chính phủ thông qua.

Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc với các kiến nghị của Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh; yêu cầu tất cả hệ sinh thái, công trình đi theo sân bay Gia Bình phải hoàn thành đồng bộ, theo đó, công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 hoàn thành trước ngày 30/4/2026, giai đoạn 2 phải hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, nhà thầu, chủ đầu tư dự án.

Về thành lập Khu thương mại tự do thế hệ 2, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, tỉnh Bắc Ninh, chủ đầu tư kiến nghị; Bộ Tài chính sử dụng nguồn tăng thu để hỗ trợ sân bay Gia Bình vì đây là công trình khẩn cấp về an ninh quốc phòng, phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Thủ tướng giao EVN phụ trách hệ thống điện kết nối sân bay; giao lĩnh vực viễn thông cho tập đoàn VNPT phụ trách; tỉnh Bắc Ninh lo việc cấp nước, bảo đảm hệ thống cây xanh. Về vật liệu xây dựng, tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ, bảo đảm phục vụ sân bay Gia Bình và các dự án liên quan trên tinh thần cấp thẳng cho nhà thầu.

Nhấn mạnh yêu cầu phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ mỹ thuật, vệ sinh môi trường, an toàn lao động; không được để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, Thủ tướng cho rằng tất cả vướng mắc về Sân bay Gia Bình và các dự án liên quan phải được giải quyết bằng một Nghị quyết của Chính phủ trên tinh thần mở rộng Nghị quyết 03 năm 2025 của Chính phủ.