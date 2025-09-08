Thủ tướng: Ưu tiên AI, trợ lý ảo trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật

(VTC News) -

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9 (phiên thứ nhất) diễn ra ngày 8/9.

Tại phiên họp, Chính phủ xem xét, cho ý kiến đối với 9 dự án luật, gồm: Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung 10 Luật liên quan đến an ninh trật tự; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật Báo chí (sửa đổi).

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương hoàn thiện các dự án luật bảo đảm thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 vào tháng 10.

Trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật, Thủ tướng yêu cầu quán triệt tinh thần "6 tăng cường", gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng; Tăng cường lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến các chủ thể liên quan, các đối tượng tác động, các chuyên gia, nhà khoa học; Tăng cường cắt giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, rà soát, cắt giảm ít nhất 30% số lượng thủ tục hành chính, thời gian thực hiện và chi phí tuân thủ; Tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và kiểm tra giám sát; Tăng cường phối hợp với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan trong hệ thống chính trị; Tăng cường bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Với các hồ sơ, dự án luật sửa đổi, bổ sung, theo Thủ tướng, cần làm rõ "6 sao": Vì sao lược bỏ; vì sao hoàn thiện; vì sao bổ sung; vì sao cắt bỏ thủ tục; vì sao phân cấp, phân quyền. Những vấn đề còn ý kiến khác nhau và những vấn đề khác, cần báo cáo Chính phủ để cho ý kiến chỉ đạo.

Bên cạnh đó, các hồ sơ dự án luật mới phải bảo đảm "6 phải": Phải quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng; phải giải quyết được bài toán, vướng mắc trong thực tiễn; phải lắng nghe, tiếp thu ý kiến xác đáng của nhân dân, chuyên gia, nhà khoa học; phải đánh giá tác động chính sách; phải chặt chẽ về thủ tục, quy trình, quy định; phải bảo đảm nguồn lực để thực hiện, đi vào thực tiễn.

Thủ tướng cũng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát và thiết kế công cụ kiểm tra, giám sát để ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực và trục lợi chính sách.

"Tăng cường truyền thông chính sách, tạo sự đồng thuận sâu rộng. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xây dựng pháp luật với cơ chế, chính sách đãi ngộ xứng đáng, chú ý khen thưởng, động viên kịp thời, ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng công nghệ, dữ liệu lớn, AI, trợ lý ảo… trong xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật", Thủ tướng đề cập.

Tinh thần được người đứng đầu Chính phủ quán triệt là cái gì đã chín, đã rõ, được thực tế chứng minh là đúng, đa số đồng tình, thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì luật hóa; cái gì còn biến động, không thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì xây dựng các nghị định của Chính phủ để điều chỉnh.

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục tổ chức tốt công tác triển khai thi hành các luật, nghị quyết sau khi được Quốc hội thông qua, khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn.