Phó Thủ tướng: Sửa luật Đất đai khó, còn nhiều ý kiến khác nhau

(VTC News) -

Nhận định trên được Phó Thủ tướng Lê Thành Long nêu tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần 2 vào việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, diễn ra chiều 12/9.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết, Chính phủ dự kiến trình 113 hồ sơ tài liệu tại kỳ họp, trong đó, có 47 dự luật, nghị quyết.

Nêu rõ, Chính phủ đang làm việc liên tục ngày đêm để chuẩn bị nội dung trình, song, Phó Thủ tướng thừa nhận việc trình hồ sơ, tài liệu vẫn còn chậm.

Theo Phó Thủ tướng, trong số các dự án luật trình Quốc hội, có hai đạo luật hết sức quan trọng là Luật Đất đai và Luật Quy hoạch.

"Về Luật Đất đai sửa đổi, Chính phủ đã thảo luận rồi, nhưng cái này khó quá, cũng còn nhiều ý kiến khác nhau. Tinh thần là Thủ tướng sẽ có một phiên họp nữa trao đổi lại trong Chính phủ rồi có vấn đề gì sẽ báo cáo Bộ Chính trị, các cơ quan lãnh đạo và Quốc hội", ông Lê Thành Long nói.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý việc đảm bảo về chất lượng, thời gian gửi các văn bản luật, nghị quyết.

Nêu rõ từ nay đến khi diễn ra kỳ họp chỉ còn 38 ngày, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thủ tướng, các Phó thủ tướng, các bộ ngành và các cơ quan của Quốc hội vào cuộc hết sức quyết liệt, khẩn trương.

"Tại Kỳ họp thứ 10, làm gì thì làm không bỏ sót được Luật Đất đai sửa đổi vì Bộ Chính trị, Trung ương đã cho ý kiến rồi. Trung ương cho ý kiến gì thì chúng ta làm, tháo gỡ cái đó, đừng vượt xa nữa vì vượt xa nữa là sa đà", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Với dự Luật Đất đai sửa đổi và Luật Quy hoạch sửa đổi, theo Chủ tịch Quốc hội, nếu không thông qua tại Kỳ họp thứ 10 sẽ rất khó khăn cho chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch Quốc hội.

Tại phiên họp, Văn phòng Quốc hội dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 là khoảng 42 ngày, đồng thời xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội 2 phương án bố trí thời gian.

Phương án 1, kỳ họp tiến hành theo 2 đợt với thời gian nghỉ giữa 2 đợt là 8 ngày: đợt 1 là 28 ngày (từ thứ Hai ngày 20/10 đến hết thứ Bảy ngày 22/11); đợt 2 là 14 ngày (từ thứ Hai ngày 1/12 đến hết thứ Năm ngày 18/12; dự phòng ngày 19/12).

Phương án 2, Quốc hội họp liên tục để kỳ họp kết thúc sớm (dự kiến bế mạc ngày 12/12; dự phòng ngày 13/12), tạo điều kiện cho các cơ quan, địa phương có thêm thời gian thực hiện hoạt động tổng kết năm, hoàn thành các nội dung cuối nhiệm kỳ theo kế hoạch và chuẩn bị cho năm 2026.

Về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội nhận định, cuối năm 2025, nhiều công việc cần dồn sức tập trung, trong đó có việc chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng dự kiến vào tháng 1/2026, để 15/3/2026 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

"Quan điểm của tôi là họp liên tục, bố trí họp cả thứ bảy để rút ngắn thời gian. Nội dung kỳ cuối nhiệm kỳ khối lượng công việc rất nhiều, phải bàn về các báo cáo kinh tế - xã hội năm 2025 và dự kiến năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; đầu tư công trung hạn 2026-2030...", Chủ tịch Quốc hội nói.