Thủ tướng phát động 2 phong trào thi đua quan trọng trong kỷ nguyên mới

(VTC News) -

Sáng 9/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì lễ phát động Phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh" và Phong trào thi đua "Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước".

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm triển khai nhanh, triển khai mạnh, triển khai đồng bộ việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đi ngay vào cuộc sống, trong đó có 2 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, triển khai đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh tạo nền tảng cho phát triển lực lượng sản xuất mới, hiện đại.

Thứ hai, đẩy mạnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện đại, hội nhập quốc tế, trong đó phát triển kinh tế Nhà nước thực sự giữ vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm ổn định vĩ mô, các cân đối lớn, định hướng chiến lược và dẫn dắt nền kinh tế; phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Chỉ rõ vai trò và kết quả các phong trào thi đua yêu nước trong suốt chiều dài lịch sử giữ nước và dựng nước của dân tộc, nhất là trong giai đoạn 2020-2025, Thủ tướng cho biết, Đại hội XIV của Đảng đã thành công rực rỡ, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, đánh dấu bước chuyển tiếp quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Đại hội đã xác lập vận hội mới của đất nước bằng những quyết sách lịch sử, mang tính hành động cao với tư duy đổi mới, tầm nhìn xa, định hướng chiến lược, ý chí kiên định dẫn dắt toàn dân tộc hoàn thành 2 mục tiêu 100 năm.

Song song với tiến trình chuẩn bị Đại hội, Bộ Chính trị ban hành 9 Nghị quyết chuyên đề có tính chiến lược (trong đó có: Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế Nhà nước), góp phần đặt nền móng, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều thách thức, biến động khó lường như hiện nay, Thủ tướng nêu rõ, Đại hội XIV xác định một trong những mục tiêu chiến lược là "tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc"; khẳng định sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Tự chủ vươn lên bằng nội lực, bằng sức mạnh nội sinh, kiên quyết không để bị động, không phụ thuộc, không bị chi phối, thích ứng linh hoạt, kịp thời, hiệu quả với tình hình thực tiễn, nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia để đưa đất nước không chỉ "đi tiếp" mà "tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc" trong kỷ nguyên mới.

Theo người đứng đầu Chính phủ, con đường nhanh nhất, ngắn nhất nhưng bền vững và hiệu quả nhất đi tới "tự chủ chiến lược" chính là bằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh gắn với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, linh hoạt, hiệu quả.

"Đây là yêu cầu khách quan của quá trình phát triển, là xu thế tất yếu của thời đại, là lựa chọn chiến lược của Đảng ta. Để làm chủ công nghệ chiến lược cũng như xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo… đòi hỏi vai trò nòng cốt, dẫn dắt, tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp, với kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cho biết, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xác định rõ những việc cần làm ngay, những khâu đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nói đi đôi với làm, làm đến nơi đến chốn, làm ra kết quả cụ thể, lượng hóa được, người dân được thụ hưởng trực tiếp và thực sự.

Để chuyển hóa tinh thần và tầm vóc của Nghị quyết Đại hội XIV thành hành động cụ thể, biến quyết sách thành hiện thực theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và với tinh thần "4 không" (không lãng phí trong một ngày; không chậm trễ trong một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không để bị động trong một năm), Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động 2 phong trào thi đua.

"Đây chính là một tiếng súng 'phát lệnh' đánh thức và khơi nguồn khí thế, một hồi 'trống hội' vang lên cổ vũ khát vọng hành động; một luồng 'sinh khí mới' được thổi bùng mạnh mẽ ngay từ đầu năm mới để mỗi cá nhân, mỗi chủ thể ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm, xác lập rõ hơn mục tiêu, dấn thân quyết liệt hơn bằng hành động, trước sứ mệnh lịch sử lớn lao của cả dân tộc và để Nghị quyết không nằm yên trên giấy mà khẩn trương đi nhanh, đi trực tiếp, đi sâu, đi thẳng, đi thực chất vào thực tiễn, chuyển hóa thành kết quả cụ thể, tạo nên những kỳ tích mới của dân tộc mà Nhân dân chính là trung tâm, là chủ thể được thụ hưởng thành quả từ các phong trào thi đua", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng cho rằng, thi đua luôn là một bản hòa ca, một dòng chảy liên tục trong mạch nguồn vận động của toàn xã hội, của đất nước chúng ta. Mỗi phong trào thi đua hôm nay đều có sức mạnh riêng, có sứ mệnh riêng, nhưng luôn gắn bó hữu cơ, hòa quyện trong một nhịp điệu chung, một đích đến cuối cùng là hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.

Để bản hòa ca thi đua ấy không chỉ "vang lên" bằng ngôn từ, khẩu hiệu mà phải được "ngân dài" bằng những hành động cụ thể, thiết thực, được "bắt nhịp" bằng những nhiệm vụ trọng tâm khả thi và đầy tính lan tỏa, Thủ tướng đề nghị Phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh" tập trung thực hiện 5 trọng tâm thi đua.

Trong đó, thi đua tạo đột phá trong tư duy, nhận thức và hành động: xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi "xanh - số" là động lực then chốt của tăng trưởng, là nền tảng nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh; là công cụ nâng cao hiệu quả quản trị, năng lực tự chủ quốc gia và bảo đảm quốc phòng an ninh; Thi đua phát triển hạ tầng số, hạ tầng xanh hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí; Thi đua đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong mọi hoạt động và trong hợp tác quốc tế; Thi đua phát triển kinh tế số, xã hội số, Chính phủ số, chính quyền số, công dân số gắn với phong trào "Bình dân học vụ số" và các nền tảng số với mục tiêu "3 an": an ninh, an toàn và an dân; Thi đua chuyển đổi xanh, chống biến đổi khí hậu trong phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Với Phong trào thi đua "Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước", trên tinh thần "Doanh nghiệp là trung tâm - Hạ tầng là nền tảng - Thể chế là động lực", Thủ tướng đề nghị tập trung thực hiện 5 trọng tâm thi đua.

Gồm: Thi đua đổi mới tư duy, nhận thức và hành động: từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp, quản trị hiện đại và đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp; Thi đua xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ, toàn diện, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công bằng, minh bạch; Thi đua xây dựng cộng đồng doanh nghiệp theo hướng "5 hóa": số hóa, xanh hóa, thông minh hóa, tối ưu hóa nguồn lực, hài hòa hóa lợi ích; đồng thời bảo đảm tính cạnh tranh trong khu vực và toàn cầu; Thi đua hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, với việc tiếp cận các nguồn lực, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, liên kết, kết nối…; Doanh nghiệp thi đua đổi mới mô hình quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiên phong làm chủ công nghệ, chuyển đổi xanh - số; tự tin hội nhập quốc tế sâu rộng, xác lập vị thế thương hiệu Việt Nam; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh, đội ngũ doanh nhân bản lĩnh, hiện đại, có trách nhiệm và đầy tính nhân văn.

Để "toàn dân đồng lòng quyết tâm, doanh nghiệp tiên phong hành động, thi đua thực chất, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra", Thủ tướng chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện "3 đột phá": Đột phá trong tư duy và nhận thức; Đột phá trong cải cách và kiến tạo phát triển; Đột phá trong thực thi và kết quả hành động.

Qua đó để phong trào thi đua đạt tiêu chí "3 không": Không hình thức, màu mè, khoa trương; Không làm nhất thời, dàn trải, manh mún, "đánh trống bỏ dùi", "đầu voi, đuôi chuột"; Không để lãng phí nguồn lực, "làm thiếu hiệu quả" và "thiếu sự hưởng ứng của Nhân dân".

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động thực hiện "3 tiên phong": Tiên phong dấn thân, vượt qua giới hạn của chính bản thân mình; Tiên phong phát triển chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; Tiên phong làm giàu chính đáng, đúng pháp luật và nhân văn.

MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thực hiện tốt "3 phát huy": Phát huy vai trò nòng cốt trong lan tỏa phong trào thi đua sâu rộng trong toàn xã hội; Phát huy vai trò chủ lực trong tổng hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân và tham gia giám sát các phong trào thi đua đi vào thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng kêu gọi mỗi người dân hãy là những "chủ thể" hành động tích cực nhất trong thực hiện "3 thi đua": Thi đua yêu nước, đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; Thi đua học tập, lao động và cống hiến; Thi đua đổi mới sáng tạo, tham gia xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

"Phát huy khí thế 'Người người thi đua/Ngành ngành thi đua/Ngày ngày thi đua', mỗi cá nhân chính là một 'hạt nhân' chính trị nòng cốt 'biến thi đua thành động lực, biến quyết tâm thành hành động, biến cống hiến thành hiệu quả, biến mỗi việc làm hằng ngày thành nguồn lực cho chính mình, cho quê hương, đất nước', góp phần đưa đất nước phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội", Thủ tướng nói.