Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Nam Phi tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Nam Phi sau 21 năm. Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay về phía Nam Phi có Đại diện Chính phủ, Đại diện Bộ Ngoại giao Nam Phi, Liên lạc viên tháp tùng. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Nam Phi (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) năm 2025 được tổ chức tại thành phố Johannesburg-thành phố lớn bậc nhất ở Nam Phi và thế giới. Hội nghị diễn ra từ ngày 22 và 23/11, có chủ đề là "Đoàn kết, Bình đẳng và Phát triển bền vững"; tập trung vào 4 trọng tâm: Tăng cường khả năng chống chịu và ứng phó với thiên tai; thúc đẩy quản lý nợ bền vững đối với các quốc gia thu nhập thấp; huy động tài chính cho chuyển đổi năng lượng công bằng; tận dụng khoáng sản thiết yếu phục vụ tăng trưởng bao trùm và bền vững.

Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tại sân bay - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hội nghị dự kiến có sự tham gia của lãnh đạo các nước thành viên G20, các nước khách mời như Ai Cập, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Hà Lan, Ireland, Malaysia, Na Uy, New Zealand, Nigeria, Phần Lan, Singapore, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Việt Nam, UAE và đại diện lãnh đạo của 23 tổ chức quốc tế và khu vực.

Việt Nam đã 6 lần được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, tham gia một số sáng kiến hợp tác trong khuôn khổ G20, qua đó đóng góp vào nỗ lực chung giải quyết các thách thức toàn cầu.

Việc Việt Nam liên tiếp được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 (năm 2024 tại Brazil và năm 2025 tại Nam Phi), dù không đảm nhiệm các vị trí Chủ tịch/chủ nhà của các cơ chế đa phương, thể hiện sự ghi nhận ngày càng cao của cộng đồng quốc tế đối với đóng góp tích cực của Việt Nam tại các diễn đàn có vai trò và ảnh hưởng toàn cầu như G20.

Sau 6 lần tham dự Hội nghị, tại Hội nghị G20 lần này, đoàn Việt Nam sẽ chia sẻ thông điệp chính sách, tập trung vào một số nội dung chính quan trọng nhằm đóng góp vào nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới, giảm thiểu rủi ro, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như khoáng sản, năng lượng, cải cách hệ thống thương mại, tài chính, đầu tư toàn cầu trong giai đoạn định hình lại và xây dựng các quy tắc, luật lệ toàn cầu hiện nay.

Cán bộ Đại sứ quán, đại diện kiều bào và lưu học sinh Việt Nam tại Nam Phi đón Thủ tướng cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong khuôn khổ Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ sẽ có nhiều hoạt động tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược đối với Việt Nam như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng chiến lược, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao,..., qua đó huy động tối đa nguồn lực quốc tế phục vụ các mục tiêu phát triển của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng có các hoạt động song phương với Nam Phi để thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nam Phi trên các lĩnh vực, hiện thực hoá các thoả thuận cấp cao, hướng tới nâng cấp khuôn khổ quan hệ song phương Việt Nam-Nam Phi lên Đối tác Chiến lược; tạo xung lực mạnh mẽ để đưa quan hệ hai nước phát triển đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước và hòa bình, phát triển ở khu vực và thế giới./.