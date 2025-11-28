Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp thăm Lào

(VTC News) -

Ngày 28/11, Bộ Ngoại giao phát thông cáo cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào từ ngày 2/12 đến 3/12 tại Thủ đô Vientiane, Lào.

Chuyến công tác của Thủ tướng diễn ra vào đúng ngày kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (2/12/1975 - 2/12/2025) và trong bối cảnh quan hệ chính trị, ngoại giao hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp, gắn bó, tin cậy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng, núi sông liền một dải. Hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 5/9/1962.

Sự kiện này là mốc son quan trọng trong quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Ðảng, hai nước, hai dân tộc; mở ra một chương mới, củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ Việt Nam - Lào.

Trong những năm qua, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước tăng cường gặp gỡ, thường xuyên trao đổi đoàn trên tất cả các kênh.

Gần đây, hai nước tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào (ngày 9/1/2025); cuộc gặp cấp cao thường niên giữa hai Đảng (ngày 26/2/2024); tích cực tổ chức các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao và các cấp.

Trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, Việt Nam có 274 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký 5,82 tỷ USD, vốn thực hiện khoảng 3 tỷ USD.

Nhiều dự án hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội Lào, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động và bổ sung ngân sách, nhất là trong các lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, năng lượng, khai khoáng, cao su và chế biến lương thực.

Ngoài ra, hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực an ninh-quốc phòng, góp phần duy trì ổn định chính trị, an ninh, trật tự xã hội của mỗi nước và khu vực biên giới hai nước.

Hợp tác trên các lĩnh vực khác như kết nối giao thông, giáo dục-đào tạo, văn hóa, giao lưu Nhân dân… tiếp tục được quan tâm.