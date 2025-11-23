Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đến Thủ tướng Singapore, Tổng Thư ký Đảng Hành động nhân dân Singapore Lawrence Wong cùng các lãnh đạo cấp cao Singapore.

Thủ tướng Lawrence Wong chia sẻ sâu sắc với những mất mát, thiệt hại về người và tài sản trong các đợt lũ lụt tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. (Ảnh: TTXVN)

Hai Thủ tướng đánh giá cao kết quả cuộc họp thường niên lần 2 giữa Thủ tướng hai nước Việt Nam - Singapore tháng 10/2025 tại Malaysia vừa qua. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả kết quả và những thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm, trong đó có Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025 - 2030.

Về một số lĩnh vực hợp tác cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Singapore phối hợp đưa hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh giữa hai nước, phát triển thiết thực hơn, tham vọng hơn.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai xây dựng các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) thế hệ thứ hai; xây dựng trung tâm dữ liệu và kết nối dữ liệu giữa hai nền kinh tế; tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam và thúc đẩy quá trình giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước nhiều hơn.

Bày tỏ đồng tình với các đề xuất mà Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu, Thủ tướng Lawrence Wong khẳng định Singapore sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược; nhất trí đề xuất của phía Việt Nam về kết nối cơ sở dữ liệu, trước mắt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và dân cư, nghiên cứu phát triển trung tâm dữ liệu tại VSIP, nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai nước làm ăn, kinh doanh.

Cho biết năm 2027, Singapore sẽ đảm nhận cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN trong khi Việt Nam là Chủ tịch APEC 2027, Thủ tướng Lawrence Wong đề nghị hai nước phối hợp chặt chẽ, qua đó góp phần làm nên thành công của mỗi bên trên trọng trách Chủ tịch luân phiên ASEAN và Chủ tịch APEC 2027.