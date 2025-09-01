Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng hơn 20 lãnh đạo các nước thành viên chính thức, nước quan sát viên, nước đối tác đối thoại và một số nước khách mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025. Đây là lần đầu tiên Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam phát biểu tại một Hội nghị Thượng đỉnh của Tổ chức hợp tác Thượng Hải.

Dự phiên họp của Hội nghị Thượng đỉnh SCO mở rộng có chủ đề "Thực hiện chủ nghĩa đa phương, duy trì an ninh khu vực, thúc đẩy phát triển bền vững", Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 giải pháp đột phá, để Tổ chức hợp tác Thượng Hải đóng góp tích cực hơn nữa vào lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.

Đó là Đẩy mạnh chủ nghĩa đa phương, đoàn kết và hợp tác quốc tế trong xử lý các thách thức an ninh truyền thống, cũng như phi truyền thống; tăng cường huy động nguồn lực cho phát triển và nâng cao năng lực quản trị toàn cầu; củng cố lòng tin, hiểu biết lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi, trước hết là giữa các nước láng giềng, từ đó tăng cường liên kết toàn diện giữa các nước trong khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến công tác tại Trung Quốc

Trong chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng có cuộc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc ủng hộ Việt Nam tổ chức tốt Đại hội 14, bước đi thành công trên con đường XHCN.

Đề nghị hai bên đẩy mạnh trao đổi chiến lược cấp cao và các cấp; thúc đẩy hợp tác thực chất đạt nhiều kết quả cụ thể; chú trọng kết nối chiến lược phát triển hạ tầng giao thông, nhất là đường sắt; thúc đẩy vững chắc Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; tích cực nghiên cứu hợp tác về huy động vốn, vay vốn, đào tạo nguồn nhân lực đường sắt; đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh và khu hợp tác kinh tế qua biên giới...

Hai bên trao đổi chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai nước về kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, tạo dựng và giữ gìn môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Trong thời gian tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Thủ tướng đã gặp Tổng thống Vladimir Putin; hội kiến, gặp gỡ với nhiều nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ, lãnh đạo các nước cũng như các đối tác, doanh nghiệp.