Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm với doanh nghiệp Nhật Bản

Bộ Tài chính cho biết, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản là mối quan hệ điển hình cho thành công hợp tác song phương của Việt Nam với các đối tác. Đến cuối tháng 7 năm nay, Nhật Bản có hơn 5 nghìn dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 79 tỷ đô la Mỹ.

Toàn cảnh tọa đàm.

Trong 7 tháng qua, tổng vốn đăng ký của Nhật Bản đạt 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,4% so với cùng kỳ với 158 dự án đăng ký cấp mới, đứng thứ 4/97 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Một số dự án tiêu biểu của Nhật Bản tại Việt Nam như Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn tại Thanh Hóa; Dự án thành phố thông minh tại Đông Anh, Hà Nội; Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, tỉnh Thanh Hóa.

Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư sang Nhật Bản 126 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 20 triệu đô la Mỹ. Các dự án tập trung nhiều ở các ngành khoa học và công nghệ, bán buôn và bán lẻ. Một số doanh nghiệp tiêu biểu của Việt Nam đã triển khai, mở rộng hoạt động hợp tác đầu tư tại Nhật Bản, qua đó đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội chung của cả hai nước.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki bày tỏ, tọa đàm thể hiện mong muốn của Nhật Bản cùng Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, là đối tác hỗ trợ Việt Nam trong quá trình này; mong hai bên thảo luận mang tính xây dựng, tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc, cùng rà soát tiến độ những công việc triển khai thời gian qua, định hướng giải quyết trong thời gian tới, nhất là chia sẻ đầu tư cho tương lai, định hướng cải cách, qua đó góp phần cho quá trình cải cách của Việt Nam.

Đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản.

Đại sứ cũng cho biết phía Nhật Bản sẽ đề xuất một dự án mới của Nhật Bản, cũng như các gói vay mới trong khuôn khổ Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 và nhấn mạnh tọa đàm là cơ hội tăng cường gắn kết hợp tác giữa doanh nghiệp, nhân dân hai nước.

Tại tọa đàm, các tập đoàn, doanh nghiệp Nhật Bản nêu khó khăn, vướng mắc tại các dự án đang đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam; kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương Việt Nam giải quyết, qua đó tạo thuận lợi thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam

Các ý kiến đề xuất tăng cường hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực có tiềm năng thế mạnh như công nghiệp hóa, đào tạo nhân lực chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam; đẩy mạnh hợp tác trong phát triển chuỗi cung ứng, thương mại và duy trì vai trò là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục quan tâm tăng cường hỗ trợ ODA để giúp Việt Nam thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng quan trọng, đồng bộ, đóng vai trò là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế trong kỷ nguyên mới; đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, mở rộng đầu tư các dự án tại Việt Nam. Tăng cường hợp tác trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là nguồn tài chính xanh...

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Nhật Bản luôn đồng hành, dành tình cảm quý mến, tin cậy, chân thành đối với đất nước, nhân dân Việt Nam. Khẳng định hai nước đang đi đúng hướng, mang lại lợi ích cho hai đất nước, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần duy trì môi trường hoà bình, hợp tác và phát triển trên thế giới.

Thời gian tới, tình hình thế giới vẫn hết sức phức tạp, Thủ tướng cho rằng hai bên càng phải đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau ở mức cao nhất, quan hệ chân thành, tin cậy, hiệu quả, mang lại lợi ích chung cho hai đất nước, người dân, doanh nghiệp.

Các vướng mắc tại các dự án đang đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam tại tọa đàm đã được thống nhất giải quyết. Theo Thủ tướng, kinh nghiệm là cần có tổ công tác cùng thảo luận, thống nhất thời hạn giải quyết, vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp thẩm quyền. Giải quyết với tinh thần cầu thị, lắng nghe, tin tưởng lẫn nhau để thực hiện.

"Hoan nghênh phía Nhật Bản chủ động đưa ra những nhóm công việc thiết thực đối với Việt Nam. Đó là nhóm phát triển hạ tầng năng lượng và nhóm liên quan các chính sách như thuế, ưu đãi...Đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ, lắng nghe ý kiến phản ánh của doanh nghiệp để làm", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đang tích cực sửa Luật Đất đai, trong đó có các vấn đề mà phía Nhật đã nêu. Các vấn đề khác như hoàn thuế, vệ sinh an toàn thực phẩm...Việt Nam cũng đang tích cực giải quyết.

Đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp Nhật Bản trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ"; thực hiện có nghiên cứu, tham khảo ý kiến, đưa ra lộ trình. "Không gì là không thể giải quyết được", cùng bàn bạc, cùng giải quyết, đáp ứng yêu cầu của các bên.

Đối với vấn đề năng lượng, Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam có các tập đoàn năng lượng sẽ bàn với đối tác Nhật Bản, tạo thị trường điện cạnh tranh, điện sạch để phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam nỗ lực xây dựng Chính phủ hành động, liêm chính, kiến tạo, cầu thị, lắng nghe.

"Đề nghị Nhật Bản tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, giải quyết các vấn đề vốn liên quan dự án đầu tư FDI, vay vốn, thực hiện các dự án ODA thế hệ mới; đầu tư gián tiếp vào Trung tâm tài chính quốc tế ở TP.HCM, Đà Nẵng. Thứ hai tập trung phát triển kinh tế xanh, kinh tế số. Thứ ba là chuyển giao công nghệ cho Việt Nam, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là các ngành mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI), chíp bán dẫn, góp phần xây dựng quản trị thông minh", Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị.