Không khí hối hả, tất bật trước giờ khai mạc Hội chợ Mùa Thu 2025

Gian hàng hối hả hoàn thiện, sẵn sàng cho Hội chợ Mùa Thu 2025
Hội chợ Mùa Thu 2025 sẽ diễn ra từ ngày 25/10 đến ngày 4/11 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội). Hội chợ được đánh giá hội tụ nhiều kỷ lục, được ví như “siêu hội chợ 6 nhất”, bao gồm: Quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất, ưu đãi tốt nhất.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, các gian trưng bày về cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng cho lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối 25/10.
Toàn bộ công tác thi công hạ tầng, trang trí, bố trí không gian trưng bày tại khu triển lãm đã và đang được gấp rút hoàn thiện, đảm bảo tiến độ và yêu cầu kỹ thuật theo kế hoạch đề ra.
Hiện tại, hội chợ đã có sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố cùng hàng nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã và tập đoàn lớn của Việt Nam, đồng thời thu hút đông đảo đối tác, doanh nghiệp quốc tế đến trưng bày, giao thương và tìm kiếm cơ hội hợp tác.
Hơn 2.500 doanh nghiệp tham gia hội chợ, trong đó có khoảng 100 doanh nghiệp nước ngoài đến từ nhiều châu lục.
Các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký tham gia hội chợ đã phủ kín toàn bộ diện tích trưng bày của tòa nhà Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Trong đó, có khoảng gần 80 gian hàng của các doanh nghiệp nước ngoài (chủ yếu là máy móc, trang thiết bị, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất).
Hội chợ Mùa Thu 2025 là sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia mang quy mô và tầm vóc lớn nhất từ trước tới nay.
Toàn bộ hội chợ sẽ có khoảng 3.000 gian hàng và hơn 10.000 sản phẩm được trưng bày, giao thương.
Các sản phẩm OCOP được trưng bày ấn tượng, mẫu mã bắt mắt với những câu chuyện văn hoá đặc trưng, là điểm nhấn đáng chú ý tại hội chợ.
Không khí chuẩn bị diễn ra khẩn trương, các gian hàng được gấp rút hoàn thiện.
Sân khấu ngoài trời cũng đang được gấp rút hoàn thiện.
Hội chợ được tổ chức nhằm quảng bá nội lực sản xuất, kinh doanh, kích cầu tiêu dùng trong nước, thúc đẩy xuất, nhập khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 trên 8%.
Bình luận