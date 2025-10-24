Hà Nội phân luồng, hướng dẫn giao thông phục vụ Hội chợ mùa Thu 2025

(VTC News) -

Để giảm thiểu nguy cơ ùn tắc tại khu vực cổng Trung tâm Triển lãm Việt Nam và phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân khi tham gia Hội chợ mùa Thu 2025, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo sơ đồ chỉ dẫn cho các phương tiện lưu thông từ đường Trường Sa qua các tuyến đường nội bộ của Trung tâm Triển lãm Việt Nam để giảm tải lưu lượng và tiếp cận trực tiếp với các bãi đỗ xe bên trong.

Cụ thể, các phương tiện từ hướng cầu Đông Trù sẽ lưu thông theo đường Trường Sa → nút đèn tín hiệu giao thông giao với đường nội bộ A2.11 → rẽ trái lưu thông theo đường nội bộ → rẽ phải vào đường D2.1 → tiếp cận bãi đỗ xe P1 hoặc tiếp tục rẽ phải tuyến D2.2 → bãi đỗ xe P5, P6.

Bản đồ chỉ dẫn lối vào Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Đối với các phương tiện từ cầu Nhật Tân, các phương tiện lưu thông trên đường Trường Sa → nút đèn tín hiệu giao thông giao với đường nội bộ A2.11 → rẽ phải lưu thông theo đường nội bộ → rẽ phải vào đường D2.1 → tiếp cận bãi đỗ xe P1 hoặc tiếp tục rẽ phải tuyến D2.2 → bãi đỗ xe P5, P6.

Đi thẳng qua nút đèn tín hiệu giao thông giao với đường nội bộ A2.11 → rẽ phải vào đường D2.1, D2.2 để tiếp cận bãi đỗ xe P1 hoặc tiếp tục đi thẳng đến cổng Trung tâm triển lãm theo các đường nội bộ vào bãi đỗ xe P5, P6.

Khi các phương tiện đi ra hướng đi cầu Nhật Tân, các phương tiện từ các bãi đỗ xe P1, P5, P6 lưu thông theo đường nội bộ → tuyến đường D2.11 → nút đèn tín hiệu giao thông giữa đường D2.11 với đường Trường Sa để rẽ trái đi cầu Nhật Tân.

Hướng đi cầu Đông Trù các phương tiện từ các bãi đỗ xe P1, P5, P6 lưu thông theo các đường nội bộ D2.1, D2.2, đường chính qua cổng Trung tâm triển lãm → đường Trường Sa để đi cầu Đông Trù.