Hà Nội phân luồng, hướng dẫn giao thông phục vụ Hội chợ mùa Thu 2025

Để giảm thiểu nguy cơ ùn tắc tại khu vực cổng Trung tâm Triển lãm Việt Nam và phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân khi tham gia Hội chợ mùa Thu 2025, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo sơ đồ chỉ dẫn cho các phương tiện lưu thông từ đường Trường Sa qua các tuyến đường nội bộ của Trung tâm Triển lãm Việt Nam để giảm tải lưu lượng và tiếp cận trực tiếp với các bãi đỗ xe bên trong.
Cụ thể, các phương tiện từ hướng cầu Đông Trù sẽ lưu thông theo đường Trường Sa → nút đèn tín hiệu giao thông giao với đường nội bộ A2.11 → rẽ trái lưu thông theo đường nội bộ → rẽ phải vào đường D2.1 → tiếp cận bãi đỗ xe P1 hoặc tiếp tục rẽ phải tuyến D2.2 → bãi đỗ xe P5, P6.
Đối với các phương tiện từ cầu Nhật Tân, các phương tiện lưu thông trên đường Trường Sa → nút đèn tín hiệu giao thông giao với đường nội bộ A2.11 → rẽ phải lưu thông theo đường nội bộ → rẽ phải vào đường D2.1 → tiếp cận bãi đỗ xe P1 hoặc tiếp tục rẽ phải tuyến D2.2 → bãi đỗ xe P5, P6.
Đi thẳng qua nút đèn tín hiệu giao thông giao với đường nội bộ A2.11 → rẽ phải vào đường D2.1, D2.2 để tiếp cận bãi đỗ xe P1 hoặc tiếp tục đi thẳng đến cổng Trung tâm triển lãm theo các đường nội bộ vào bãi đỗ xe P5, P6.
Khi các phương tiện đi ra hướng đi cầu Nhật Tân, các phương tiện từ các bãi đỗ xe P1, P5, P6 lưu thông theo đường nội bộ → tuyến đường D2.11 → nút đèn tín hiệu giao thông giữa đường D2.11 với đường Trường Sa để rẽ trái đi cầu Nhật Tân.
Hướng đi cầu Đông Trù các phương tiện từ các bãi đỗ xe P1, P5, P6 lưu thông theo các đường nội bộ D2.1, D2.2, đường chính qua cổng Trung tâm triển lãm → đường Trường Sa để đi cầu Đông Trù.
Hội chợ mùa Thu 2025 diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC), xã Đông Anh, Hà Nội.
Đây là hội chợ đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức với quy mô lớn nhất (khoảng 3.000 gian hàng), tại trung tâm lớn nhất, hiện đại nhất (diện tích khoảng 100.000 m²) và thành phần, số lượng tham gia lớn nhất (tất cả 34 tỉnh thành, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, các tập đoàn, tổng công ty và các doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đều được huy động tham gia).
Các ngành hàng trưng bày tại Hội chợ đa dạng ở nhiều lĩnh vực như: công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp văn hóa, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dịch vụ, thương mại, hàng tiêu dùng…
