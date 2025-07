Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc giải bóng đá Công an, Cảnh sát ASEAN

Chủ nhà Việt Nam tham dự với hai đại diện là Công an Nhân dân Việt Nam I và Công an Nhân dân Việt Nam II. Trong lượt trận mở màn, Công an Nhân dân Việt Nam I để thua Campuchia 2-4 trên sân Hàng Đẫy, còn Công an Nhân dân Việt Nam II giành chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Singapore tại bảng B.