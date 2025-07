Đội bóng Công an nhân dân Việt Nam dự giải ASEAN mở rộng, chưa chắc có Quang Hải

(VTC News) -

Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 dự kiến diễn ra từ 5/7 đến 15/7 tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) và PVF (Hưng Yên). Đại diện chủ nhà là CLB Công an nhân dân Việt Nam I và Công an nhân dân Việt Nam II. Các đội khách mời đến từ Thái Lan, Lào, Campuchia, Singapore, Timor Leste và Australia.

Lực lượng 2 đội CAND Việt Nam tham dự giải đấu chủ yếu là cán bộ, chiến sĩ, vận động viên trong ngành. Do vậy, những ngôi sao nổi tiếng của câu lạc bộ Công an Hà Nội - đội bóng vừa giành Cúp Quốc gia, xếp thứ ba ở V.League 2024-2025 và là á quân Cúp Đông Nam Á - như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Filip, Bùi Hoàng Việt Anh... chưa chắc được góp mặt.

Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an phát biểu công bố giải đấu.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng, đội CAND Việt Nam I cùng bảng với đội Lào, Thái Lan và Campuchia, thi đấu tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Bảng còn lại có đội CAND Việt Nam II và các đối thủ Australia, Singapore, Timor Leste, diễn ra tại Trung tâm bóng đá PVF (Hưng Yên).

Đội vô địch giải đấu được thưởng 30.000 USD (gần 750 triệu đồng). Mức tiền thưởng cho các đội á quân, hạng ba và giải phong cách lần lượt là 15.000 USD, 10.000 USD và 5.000 USD.

Phát biểu trong lễ công bố giải đấu, Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng giải đấu sẽ là cầu nối hữu nghị, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế về an ninh, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hòa bình, phát triển và hiếu khách tới bạn bè quốc tế, khẳng định Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy, trách nhiệm của cộng đồng quốc tế".

Giải đấu do Bộ Công an tổ chức; giao Cục Công tác chính trị chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tham mưu.Công ty cổ phần Tập đoàn T&T, Ngân hành SHB là nhà tài trợ chính của giải.