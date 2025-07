Nhiều cựu tuyển thủ Việt Nam dự giải công an cảnh sát ASEAN mở rộng 2025

(VTC News) -

Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, từ ngày 07/7 đến 15/7, Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) phối hợp Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng các nhà tài trợ chính: T&T Group và SHB đăng cai tổ chức Giải bóng đá Công an - Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng tại Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) và sân PVF (Hưng Yên).

Giải đấu năm nay quy tụ 8 đội bóng đến từ 07 quốc gia, gồm 5 đội thuộc ASEAN, 1 đội khách mời ngoài khu vực và 2 đội chủ nhà.

Đội vô địch giải đấu nhận 30.000 USD tiền thưởng.

Theo kết quả bốc thăm, các đội được chia vào hai bảng đấu. Bảng A gồm CAND Việt Nam I, Lào, Thái Lan, Campuchia; Bảng B gồm CAND Việt Nam II, Australia, Singapore, Đông Timor. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào bán kết và hai đội thắng ở bán kết gặp nhau trong trận chung kết để chọn ra nhà vô địch.

Theo đó, các tuyển thủ Hoàng Văn Toản, Giáp Tuấn Dương thi đấu cho Công an nhân dân Việt Nam I; Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Văn Dũng thi đấu cho Công an nhân dân Việt Nam II.

Đội tuyển Công an Lào có lực lượng đồng đều với nhiều tuyển thủ quốc gia như Viengkham, Phomvongsa, Xayasone, Keodouangdeth, Keoviengphet… Sự kết hợp giữa các cựu binh dày dạn và lớp cầu thủ trẻ giúp đội tuyển Lào có tính kế thừa cao, được đánh giá là một đối thủ đáng gờm tại giải.

Đội Công an Thái Lan mang đến giải lực lượng gồm các cầu thủ thuộc biên chế lực lượng công an, cảnh sát Thái Lan. Nhiều cầu thủ trong số này vẫn thường xuyên thi đấu tại các giải hạng dưới của Thái Lan vào cuối tuần để duy trì phong độ.

Đáng chú ý, cựu tuyển thủ quốc gia Thái Lan Tana Chanabut (sinh năm 1984) – người từng cùng Đội tuyển Thái Lan vô địch SEA Games 2007 – góp mặt trong đội hình, đem lại kinh nghiệm quý báu và là chỗ dựa tinh thần cho toàn đội.

Đội Công an Singapore có thành phần gồm nhiều cầu thủ và cựu cầu thủ từng thi đấu tại giải Vô địch quốc gia Singapore (S.League) trong màu áo các CLB tên tuổi như Tampines Rovers, Lion City Sailors, Home United (trước đây) hay Police SA. Nền tảng kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ cao giúp đội Singapore hứa hẹn là một ứng viên đáng gờm, sở hữu lối chơi kỷ luật và gắn kết.

Lịch thi đấu giải công an cảnh sát ASEAN mở rộng 2025.

Việc đăng cai một giải đấu quy mô, chuyên nghiệp như Giải bóng đá Công an - Cảnh sát ASEAN mở rộng 2025 có ý nghĩa chính trị, đối ngoại quan trọng, thể hiện vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong thúc đẩy giao lưu văn hóa – thể thao khu vực, đồng thời củng cố niềm tin và sự phối hợp hiệu quả với các quốc gia láng giềng.

Đây cũng là cơ hội để khẳng định vị thế của lực lượng Công an Việt Nam trên trường quốc tế; là hoạt động không chỉ rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, ý chí, bản lĩnh, tinh thần đồng đội cho cán bộ, chiến sĩ mà còn là dịp để chúng ta tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị để các bạn thêm hiểu hơn về hình ảnh lực lượng CAND Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Với sự đồng hành từ Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB, giải đấu hứa hẹn sẽ trở thành ngày hội thể thao đỉnh cao.

Lễ khai mạc giải đấu sẽ diễn ra lúc 18h30 ngày 09/7 tại Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Các lượt trận vòng bảng diễn ra từ ngày 7/7 đến 11/7 tại hai địa điểm Hà Nội và Hưng Yên; hai trận bán kết diễn ra ngày 13/7 và trận chung kết diễn ra ngày 15/7 tại sân Hàng Đẫy.